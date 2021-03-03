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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Ishida - поставщик оборудования для крупнейшего в Европе производителя мяса птицы, компании Wipasz

Партнёрский материал


Ishida

Ishida

Компания Wipasz успешно завершила первую фазу своего главного инвестиционного проекта по преобразованию в одну из самых современных продовольственных компаний Европы по переработке мяса птицы. В качестве специалиста по производству оборудования для взвешивания и упаковки Wipasz выбрала Ishida Europe


Компания Wipasz, один из крупнейших в Польше поставщиков кормов для животных, в 2010 году приняла решение вложить средства в промышленное птицеводство, приобретя в городе Млава (Mlawa) фабрику, способную перерабатывать до 5 тыс. голов птицы в час.

Два года тому назад, после завершения первого этапа проекта, компания более чем вдвое увеличила выход готовой продукции, достигнув отметки в 90 тыс. тушек птицы в день. Однако речь шла не о простом увеличении производственных объемов. 

Wipasz operators on batching table (main shot) (PR shot).JPG

Прежде основу продукции составляли большие упаковки целых и разделанных тушек курицы без фиксированного веса. Теперь же акцент сделан на экономически более выгодной упаковке в лотки с модифицированной газовой средой, меньших размеров и с фиксированным весом.  

Оценка результатов 

«Фаза 1» включала в себя одновременную модернизацию помещений, в которых происходит сбор и приемка птицы, а также полную автоматизацию всех производственных процессов, начиная от разделки и заканчивая упаковкой.

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Компания Ishida установила четыре новые упаковочные линии: одна для переработки крыльев, одна для филе и две для окорочков разного типа разделки. 

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  • Два главных преимущества нового оборудования — это, прежде всего, использование технологии, гарантирующей точное взвешивание и позволившей упаковкам с фиксированным весом стать основой рентабельности производства. 

  • Во-вторых, всестороннее использование многофункциональных систем тестирования и контроля за качеством упаковки, благодаря чему продукты Wipasz стали желанным гостем в холодильных камерах самых престижных европейских супермаркетов.

  • Третьим важным фактором стала непревзойденная универсальность производственных линий, отвечающих самым современным требованиям рынка к упаковке и ассортименту продукции. 

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Важность точности 

Производственный процесс на каждой из новых линий Ishida, установленных на фабрике Wipasz, начинается с загрузки продукта с разделочной линии в мультиголовочный весовой дозатор Ishida. При этом, как правило, используется модель со шнековой подачей, которая бережно, но быстро продвигает липкие куски охлажденной курицы в бункеры со скребковым открыванием (скребкового типа). 

Весовой дозатор точно формирует заданные порции, которые затем сбрасываются на дозировочный стол для ручной укладки в лотки операторами. 

Wipasz batching table full view of one table IMG_9456 (PR shot).jpg

Непревзойденная точность взвешивания, демонстрируемая мультиголовочным дозатором Ishida, положительно сказывается на значительном сокращении потери продукта на перевес в пользу покупателя, помогая максимально увеличить выход упаковок с фиксированным весом.

Wipasz operators on batching tables (close up) (PR shot).jpg

Тесты, тесты, тесты…

На фабрике Wipasz твердо намерены использовать только самые инновационные технологии, способные обеспечить конкурентные преимущества на региональном рынке и устроить достойное соперничество с ведущими европейскими производителями. 

Пытаясь наладить партнерство с крупнейшими точками розничной торговли, компания предлагает заказчикам первоклассный внешний вид продукта в лотке, интегрируя в свои производственные линии самые продвинутые трейсилеры и самые надежные видеосистемы Ishida, отслеживая точное нанесение маркировки и этикетки.

Wipasz vision system (drumsticks) IMG_9563 (PR shot).jpg

Еще более важным является сочетание систем рентгеновского контроля Ishida в комбинации с металлодетекторами, что исключает малейшую возможность проникновения в продукт посторонних частиц из металла или иного материала, а также наличия костного остатка в филе.


При этом применение трейсилеров гарантирует, упаковку продукта в модифицированную газовую среду с заданными характеристиками. После чего с помощью тестеров качества запайки Ishida исключается любая возможность образования неплотных швов и стабильное поддержание выбранной газовой среды внутри упаковки.    

IMG_9586.jpg

Надежность сохранения данных 

Другой особенностью организации производственного процесса на фабрике Wipasz является надежное сохранение данных о работе линий. Вся информация, отображенная непосредственно на запаянной упаковке и этикетках, тщательно проверяется с помощью интегрированных тестеров качества запайки/видеосистем.

Эти данные сравниваются с показателями производственной линии, а также других источников в масштабах всего предприятия. В результате чего конечные потребители могут быть полностью уверены, что информация о веса, сроке годности продукта и т. д. полностью соответствует действительности

Wipasz finished trays in crates IMG_9080 (PR shot).jpg

Ishida тесно сотрудничала с Wipasz при разработке общей концепции, планировке упаковочного цеха, а также при поставке всего необходимого для линии оборудования.

Как рассказывает директор фабрики Яцек Елонек (Jacek Jelonek): «Мы убеждены, что тщательный контроль за качеством продуктов, использование современных технологий и универсальность процесса являются ключевыми факторами успеха, как на внутреннем, так и на международном рынке. Применяемые на фабрике Wipasz технологии Ishida позволяют приспособить оборудование под конкретные производственные требования. 

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Мы только что успешно завершили на фабрике в Млава «Фазу 1» наших преобразований. «Фаза 2» находится в процессе выполнения, и мы тесно сотрудничаем со всеми нашими партнерами, в том числе компанией Ishida. Есть намерение увеличить производственные мощности до 13,5 тыс. голов птицы в день и стать одной из самых технологически совершенных фабрик в мире».

Ishida 

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