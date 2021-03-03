Ishida - поставщик оборудования для крупнейшего в Европе производителя мяса птицы, компании Wipasz

Ishida

Компания Wipasz успешно завершила первую фазу своего главного инвестиционного проекта по преобразованию в одну из самых современных продовольственных компаний Европы по переработке мяса птицы. В качестве специалиста по производству оборудования для взвешивания и упаковки Wipasz выбрала Ishida Europe

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Компания Wipasz , один из крупнейших в Польше поставщиков кормов для животных, в 2010 году приняла решение вложить средства в промышленное птицеводство, приобретя в городе Млава (Mlawa) фабрику, способную перерабатывать до 5 тыс. голов птицы в час.



Два года тому назад, после завершения первого этапа проекта, компания более чем вдвое увеличила выход готовой продукции, достигнув отметки в 90 тыс. тушек птицы в день. Однако речь шла не о простом увеличении производственных объемов.







Прежде основу продукции составляли большие упаковки целых и разделанных тушек курицы без фиксированного веса. Теперь же акцент сделан на экономически более выгодной упаковке в лотки с модифицированной газовой средой , меньших размеров и с фиксированным весом.



Оценка результатов



«Фаза 1» включала в себя одновременную модернизацию помещений, в которых происходит сбор и приемка птицы, а также полную автоматизацию всех производственных процессов, начиная от разделки и заканчивая упаковкой.







Компания Ishida установила четыре новые упаковочные линии: одна для переработки крыльев, одна для филе и две для окорочков разного типа разделки.







Два главных преимущества нового оборудования — это, прежде всего, использование технологии, гарантирующей точное взвешивание и позволившей упаковкам с фиксированным весом стать основой рентабельности производства.



Во-вторых, всестороннее использование многофункциональных систем тестирования и контроля за качеством упаковки , благодаря чему продукты Wipasz стали желанным гостем в холодильных камерах самых престижных европейских супермаркетов.



Третьим важным фактором стала непревзойденная универсальность производственных линий , отвечающих самым современным требованиям рынка к упаковке и ассортименту продукции.







Важность точности



Производственный процесс на каждой из новых линий Ishida, установленных на фабрике Wipasz, начинается с загрузки продукта с разделочной линии в мультиголовочный весовой дозатор Ishida. При этом, как правило, используется модель со шнековой подачей, которая бережно, но быстро продвигает липкие куски охлажденной курицы в бункеры со скребковым открыванием (скребкового типа).



Весовой дозатор точно формирует заданные порции, которые затем сбрасываются на дозировочный стол для ручной укладки в лотки операторами.







Непревзойденная точность взвешивания, демонстрируемая мультиголовочным дозатором Ishida, положительно сказывается на значительном сокращении потери продукта на перевес в пользу покупателя, помогая максимально увеличить выход упаковок с фиксированным весом.







Тесты, тесты, тесты…



На фабрике Wipasz твердо намерены использовать только самые инновационные технологии, способные обеспечить конкурентные преимущества на региональном рынке и устроить достойное соперничество с ведущими европейскими производителями.



Пытаясь наладить партнерство с крупнейшими точками розничной торговли, компания предлагает заказчикам первоклассный внешний вид продукта в лотке, интегрируя в свои производственные линии самые продвинутые трейсилеры и самые надежные видеосистемы Ishida, отслеживая точное нанесение маркировки и этикетки.







Еще более важным является сочетание систем рентгеновского контроля Ishida в комбинации с металлодетекторами, что исключает малейшую возможность проникновения в продукт посторонних частиц из металла или иного материала, а также наличия костного остатка в филе.



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При этом применение трейсилеров гарантирует, упаковку продукта в модифицированную газовую среду с заданными характеристиками. После чего с помощью тестеров качества запайки Ishida исключается любая возможность образования неплотных швов и стабильное поддержание выбранной газовой среды внутри упаковки.







Надежность сохранения данных



Другой особенностью организации производственного процесса на фабрике Wipasz является надежное сохранение данных о работе линий . Вся информация, отображенная непосредственно на запаянной упаковке и этикетках, тщательно проверяется с помощью интегрированных тестеров качества запайки/видеосистем.



Эти данные сравниваются с показателями производственной линии, а также других источников в масштабах всего предприятия. В результате чего конечные потребители могут быть полностью уверены, что информация о веса, сроке годности продукта и т. д. полностью соответствует действительности







Ishida тесно сотрудничала с Wipasz при разработке общей концепции, планировке упаковочного цеха, а также при поставке всего необходимого для линии оборудования.



Как рассказывает директор фабрики Яцек Елонек (Jacek Jelonek): «Мы убеждены, что тщательный контроль за качеством продуктов, использование современных технологий и универсальность процесса являются ключевыми факторами успеха, как на внутреннем, так и на международном рынке. Применяемые на фабрике Wipasz технологии Ishida позволяют приспособить оборудование под конкретные производственные требования.







Мы только что успешно завершили на фабрике в Млава «Фазу 1» наших преобразований. «Фаза 2» находится в процессе выполнения, и мы тесно сотрудничаем со всеми нашими партнерами, в том числе компанией Ishida. Есть намерение увеличить производственные мощности до 13,5 тыс. голов птицы в день и стать одной из самых технологически совершенных фабрик в мире».

