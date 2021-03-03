разделы

реклама

журналы

USD

73.883 (0,08%)

EUR

89.031 (-0,12%)

MOEX

3429.08 (0,56%)

BRENT

63.33 (1,00%)

Пшеница

658.2 (-1,20%)

Сахар

16.43 (1,36%)

USD

73.883 (0,08%)

EUR

89.031 (-0,12%)

MOEX

3429.08 (0,56%)

BRENT

63.33 (1,00%)

Пшеница

658.2 (-1,20%)

Сахар

16.43 (1,36%)

USD

73.883 (0,08%)

EUR

89.031 (-0,12%)

MOEX

3429.08 (0,56%)

BRENT

63.33 (1,00%)

Пшеница

658.2 (-1,20%)

Сахар

16.43 (1,36%)

USD

73.883 (0,08%)

EUR

89.031 (-0,12%)

MOEX

3429.08 (0,56%)

BRENT

63.33 (1,00%)

Пшеница

658.2 (-1,20%)

Сахар

16.43 (1,36%)

USD

73.883 (0,08%)

EUR

89.031 (-0,12%)

MOEX

3429.08 (0,56%)

BRENT

63.33 (1,00%)

Пшеница

658.2 (-1,20%)

Сахар

16.43 (1,36%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Компания «Ёлва» приглашает на вебинар по автоматизации выездного сервиса сельхозтехники


«Ёлва»

«Ёлва»

Приглашаем вас посетить вебинар «Автоматизация выездного сервиса сельскохозяйственной техники» 11 марта 2021 года

Сейчас все больше и больше в сельском хозяйстве используются современные технологии: искусственный интеллект, спутниковая навигация, телеметрия, удаленная диагностика техники. 

Приобретая современную высокотехнологичную и дорогостоящую технику, покупатель ждет от нее максимальной отдачи. 

Качественный и своевременный сервис дорогостоящей сельскохозяйственных техники — залог ее долгой и эффективной работы.

Простой техники клиента, а также отсутствие системного подхода к сервисному обслуживанию приводит к неудовлетворенности клиента. 

Поэтому очень важно системно выстроить процессы сервисного обслуживания и предоставить клиентам сервис высшего качества.

Внедрение системы автоматизации сервиса и выездного обслуживания позволяет оптимизировать работу отдела и увеличить ваши конкурентные преимущества на рынке за счет повышения управляемости и прозрачности работы всего отдела.  

На вебинаре вы узнаете:

  • Мировые тренды автоматизации выездного сервиса;

  • На что стоит обратить внимание при выборе инструмента автоматизации;

  • Комплексный подход к автоматизации сервиса с учетом роста бизнеса и потребностей клиентов;

  • Эффективные инструменты работы сервисного инженера, руководителя, бэк-офиса (мобильное приложение, база знаний, чек-листы, история оборудования и др.);

  • Разбор реальных кейсов из различных отраслей.

Приходите на вебинар и узнаете последние тренды автоматизации сервиса.

Вебинар пройдет 11 марта 2021 года с 15.00 до 16.30

Участие бесплатное!

«Ёлва» 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама