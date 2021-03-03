Компания «Ёлва» приглашает на вебинар по автоматизации выездного сервиса сельхозтехники

«Ёлва»

Приглашаем вас посетить вебинар «Автоматизация выездного сервиса сельскохозяйственной техники» 11 марта 2021 года

Сейчас все больше и больше в сельском хозяйстве используются современные технологии: искусственный интеллект, спутниковая навигация, телеметрия, удаленная диагностика техники.



Приобретая современную высокотехнологичную и дорогостоящую технику, покупатель ждет от нее максимальной отдачи.



Качественный и своевременный сервис дорогостоящей сельскохозяйственных техники — залог ее долгой и эффективной работы.



Простой техники клиента, а также отсутствие системного подхода к сервисному обслуживанию приводит к неудовлетворенности клиента.



Поэтому очень важно системно выстроить процессы сервисного обслуживания и предоставить клиентам сервис высшего качества.



Внедрение системы автоматизации сервиса и выездного обслуживания позволяет оптимизировать работу отдела и увеличить ваши конкурентные преимущества на рынке за счет повышения управляемости и прозрачности работы всего отдела.



На вебинаре вы узнаете:



Мировые тренды автоматизации выездного сервиса;



На что стоит обратить внимание при выборе инструмента автоматизации;



Комплексный подход к автоматизации сервиса с учетом роста бизнеса и потребностей клиентов;



Эффективные инструменты работы сервисного инженера, руководителя, бэк-офиса (мобильное приложение, база знаний, чек-листы, история оборудования и др.);



Разбор реальных кейсов из различных отраслей.



Приходите на вебинар и узнаете последние тренды автоматизации сервиса.



Вебинар пройдет 11 марта 2021 года с 15.00 до 16.30



Участие бесплатное!

