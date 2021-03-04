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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Инвестиции в качество: «Август-Агро» построит четыре новых зерносушильных комплекса в 2021 году


АО Фирма «Август»

АО Фирма «Август»

В хозяйствах «Агропроекта» компании «Август» реализуется комплекс мер, направленных на производство пригодного к долгосрочному хранению высококачественного отечественного зерна. С этой целью в агрофирмах ведется строительство современных автоматизированных зерноочистительно-сушильных комплексов. УК «Август-Агро» уже построила в республике Татарстан четыре таких комплекса и столько же планируется запустить в 2021 году к моменту сбора урожая. Новые зерносушилки появятся в Лениногорском, Тюлячинском и Камско-Устьинском районах, а их производительность составит от 50 т/час до 85 т/час

«Растениеводство — основной бизнес «Август-Агро». Площадь пашни хозяйств «Августа» на территории Республики Татарстан превышает 140 тыс. га. Выращенный здесь урожай необходимо качественно обработать и подготовить к хранению на длительный срок. Зерносушильные комплексы обеспечивают чистоту и сохранность зерна — и для реализации, и в качестве посевного материала для собственных агрофирм», — отмечает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.

В 2020 году в Лениногорском районе в селе Каркали был построен зерноочистительно-сушильный комплекс производительностью 50 т/час. Вся необходимая инфраструктура для сушки и хранения зерна была создана в кратчайшие сроки: строительство началось после посевной, а уже в августе комплекс был запущен в эксплуатацию. Планируется, что в 2021-м здесь начнется возведение второй зерносушилки с аналогичной мощностью. Это должно полностью закрыть потребности по сушке зерна в хозяйстве «Август-Лениногорск».

В январе 2021 года завершилось строительство зерноочистительно-сушильного комплекса производительностью 50 т/час в селе Старые Карамалы Муслюмовского района. У него особое назначение — здесь будет осуществляться полный цикл подготовки к посеву семян для хозяйств «Август-Агро» в юго-восточной зоне Республики Татарстан. Поступающее с полей зерно будет проходить тут первичную очистку от сорных примесей, сушиться, далее очищаться от трудноотделимых примесей на пневмостолах и калиброваться по форме, весу и размеру. На следующем этапе семена будут подвергаться протравке для защиты от болезней и вредителей.

Также в Муслюмовском районе на хлебоприемном предприятии (ХПП) «Август-Муслюм» уже построено два зерноочистительных комплекса с сушилками «Алтай-65» и «Алтай-85» мощностью 65 т/час и 85 т/час соответственно. В 2021 году такие же два комплекса возведут в агрофирме «Август-Камское Устье».

В настоящее время также идет подготовка к строительству зерноочистительно-сушильного комплекса производительностью 50 т/час в агрофирме «Август-Тюлячи» на территории Узякского сельского поселения. Объект должен быть введен в эксплуатацию к началу августа этого года. Поскольку на базе «Август-Тюлячи» предполагается создание элитно-семеноводческого хозяйства, на более отдаленную перспективу здесь также предусматривается возведение зерносушильного комплекса полного цикла, который поможет обеспечить посевным материалом хозяйства «Август-Агро» на западе республики. При этом одна семенная линия мощностью 10 т/час, которая будет сушить, сортировать и калибровать семена, может появиться на агрофирме уже в 2021 году.

Так как зерносушильные комплексы обычно строятся в полях, к ним необходимо провести дороги и коммуникации, включая газ и электричество. Стоимость оборудования и строительства самого комплекса, как правило, превышает 50 млн руб., поэтому с учетом благоустройства площадки общие затраты на каждую зерносушилку могут достигать 70 млн руб.

Производственные процессы на новых зерноочистительно-сушильных комплексах будут полностью автоматизированы, а участие человека сведется к минимуму: каждый комплекс будет обслуживать один оператор, а все необходимые данные будут выводиться на один дисплей. Затраты на транспортировку зерна минимизируются за счет того, что оборудование для его сушки и очистки соединено в одну линию. Комплексы универсальны: они приспособлены и под зерновые, и под зернобобовые, и под семена масличных культур.

АО Фирма «Август» 

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