Ежегодная лыжная гонка на призы компании «Мустанг Технологии Кормления» в Кемеровской области

«Мустанг Технологии Кормления»

6 марта на территории лыжной базы в городе Калтане состоялась XVIII лыжная гонка на призы компании «Мустанг Технологии Кормления»

6 марта ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных «Мустанг Технологии Кормления» совместно с МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа в 19-й раз организовал лыжную гонку, которая проводится ежегодно с 2002 года.



Гонка проводится для всех желающих, и количество участников постоянно увеличивается. В этом году соревновались 514 спортсменов, самым младшим из которых было по 2 года, самому старшему — 79 лет. Всего было проведено 37 забегов для 14 возрастных групп по 1, 2, 3, 5 и 10 км в зависимости от категории участника.



Соревнования прошли в праздничной атмосфере, погода была теплой и солнечной, и участники получили заряд бодрости и позитивных эмоций. Все призеры получили награды и памятные призы от компании «Мустанг».



Место для проведения ежегодной гонки выбрано не случайно: Калтан — это родина основателя компаний «Мустанг» и «Унагранде» Алексея Мартыненко.



Основной целью акции организаторы видят в популяризации здорового образа жизни и приобщении населения к спорту.

