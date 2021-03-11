Компания Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) EMEA в большой мере сдерживает значительный рост затрат на рынке

Yokohama Off-Highway Tires

Дефицит компонентов / Растущие цены на сырье, такое как натуральный и синтетический каучук / Увеличение расходов на морские перевозки/ Большая часть дополнительных расходов не затронет клиентов YOHT EMEA (шины марки Alliance и Galaxy)

Ситуация на мировых товарных рынках и рынках грузовых перевозок в настоящее время приводит к серьезным последствиям для Yokohama Off-Highway Tires с точки зрения доступности и стоимости сырья и транспортировки. Цены на натуральный каучук, синтетический каучук, химикаты и т. д. резко возросли. То же самое относится и к стоимости морских перевозок. Несмотря на эти очень сложные условия, клиентов ожидает довольно умеренный рост цен на шины.



«Рост стоимости некоторых основных видов сырья становится все более серьезной проблемой, а цены зашкаливают», — говорит Анджело Норонья, президент компании Yokohama Off-Highway Tyres в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Он продолжает: «В общем, это имеет значительный эффект, воздействие которого в большей части будет покрыто за счет компании YOHT EMEA и, следовательно, сведет последствия для наших клиентов к минимуму. Однако рост цен на 4,5-5,5% будет неизбежен».



Первое повышение цен на 4,5% до 5,5% было осуществлено 1 января 2021 года. Новое ценообразование будет распространяться на весь портфель компании Yokohama Off-Highway Tires EMEA (шины марки Alliance и Galaxy) и вступит в силу с 1 апреля 2021 года.