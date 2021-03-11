Российский зерновой союз приглашает на II Агрологистическую конференцию

Российский зерновой союз

Российский зерновой союз проведет II Агрологистическую конференцию «GrainLogistics: New epoch», 7 апреля 2021 года в отеле «Hilton Garden Inn Москва Красносельская 4*»

Проблема логистики в секторе сельского хозяйства является ключевым для отечественных аграриев, а это значит, что совершенствование транспортно-логистической системы является важным условием повышения конкурентоспособности аграрного сектора, и, что немаловажно, условием повышения эффективности развития агропродовольственного комплекса страны.



В рамках конференции предусмотрена широкая дискуссия об основных направлениях логистической системы агропромышленного комплекса, трендах развития рынка, контейнеризации как способа повышения эффективности перевозок, координации деятельности подразделений агропредприятий, а также о разработке логистической стратегии предприятий. Будут затронуты такие темы, как финансирование развития логистической структуры, состояние и практики финансирования, системы стратегического планирования развития логистической инфраструктуры. Участники обсудят виды перевозок сельскохозяйственной продукции, их достоинства и недостатки, проблемы и преимущества. Не останется без внимания и тема хранения зерна. Также важным и актуальным вопросом является качество зерновой логистики, которая напрямую связана с её развитием.



К участию в конференции приглашаются представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих железнодорожных холдингов и крупнейших портов, предприятий по переработке и хранению зерна, организаций инфраструктуры и транспортной логистики, а также представители банковского сектора.



Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия Вы можете получить по телефону или электронной почте:



+7 (495) 369-44-53;

e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru

