ЦРПТ и Молочный союз России подписали соглашение о сотрудничестве

ЦРПТ

15 марта на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока было подписано двустороннее соглашение между Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Молочным союзом России. Стороны договорились о совместной реализации комплекса мер по переходу предприятий молочной отрасли к работе в условиях обязательной маркировки продукции

Участники съезда обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с предстоящими в связи с маркировкой изменениями. Проблемой, стоящей в связи с этим перед отраслью, было названо улучшение информирования всех игроков рынка. «Опыт показывает, что успешность внедрения маркировки зависит от двух факторов — заблаговременной подготовке и полной информированности», — сообщил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. Он отметил, что в настоящее время в системе «Честный знак» зарегистрированы 1200 производителей, преимущественно это предприятия по производству мороженого и сыра — тех товарных категорий, которые будут маркировать в обязательном порядке уже в ближайшее время. «Мы заинтересованы, чтобы всем участникам процесса производства и реализации молочной продукции было комфортно работать в новых условиях, и рассчитываем, что взаимодействие с Молочным союзом позволит снять много вопросов», — считает он.



По словам председателя совета директоров Молочного союза России Людмилы Маницкой, соглашение стало лишь формальным подтверждением сотрудничества сторон. «Молочный союз России активно участвовал и в эксперименте по маркировке молока, и в разработке дорожной карты, — сказала она. — Именно поэтому мы добились отсрочки для прослеживаемости по цепочке — и ЦРПТ пошел нам навстречу». Она подчеркнула, что обязательная маркировка будет введена в законодательно определенные сроки, поэтому в оставшееся время необходимо максимально активно протестировать все процессы.



Согласно постановлению правительства РФ №2099, маркировка молочной продукции начнет вводиться поэтапно. Так, с 1 июня этого года в обязательном порядке будут маркироваться сыры и мороженое. С 1 сентября это правило будет введено для продукции со сроком годности более 40 дней, а к 1 декабря 2021 года — со сроком годности менее 40 дней. Планируется, что в сентябре 2022 года будет введен учет по партиям, а к концу 2023 года — поштучный учет. Таким образом, к этому времени реализация молочной продукции без маркировки будет прекращена. Но уже сейчас все предприятия могут маркировать выпускаемый товар в добровольном порядке — для этого выпускаются бесплатные на данном этапе коды.

