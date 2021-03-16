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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Важное и самое актуальное о бухгалтерском и налоговом учете в сельском хозяйстве

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«Первый Бит»

«Первый Бит»

«Первый Бит» проведет 26 марта в 11 часов (Мск) открытый вебинар на тему: «Бухгалтерский и налоговый учет в сельском хозяйстве»

На мероприятии эксперт «Первого Бита» Анна Жарикова расскажет о том, как автоматизация в бухгалтерском и налоговом учете в сельхоз предприятии поможет увеличить эффективность труда, сэкономит время для получения отраслевых и регламентированных отчетов и позволит точно оценить эффективность работы сотрудников. Cпикер специализируется на автоматизации АПК и ответит также на вопросы участников в конце вебинара.

Программа мероприятия:

—  Особенности учета в растениеводстве: 

- выращивание саженцев

- многолетние растения

- многолетние насаждения (сады) 

—  Особенности учета в животноводстве

—  Способы автоматизации учета в растениеводстве и животноводства

—  Сдача бухгалтерской и налоговой отчетностей в сельском хозяйстве

Вы имеете возможность принять участие в программе мероприятия, присылайте свои вопросы для обсуждения на вебинаре заранее и их обязательно учтут: ABSobolkov@1cbit.ru

Регистрация на вебинар

«Первый Бит» 

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