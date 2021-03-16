Важное и самое актуальное о бухгалтерском и налоговом учете в сельском хозяйстве

«Первый Бит»

«Первый Бит» проведет 26 марта в 11 часов (Мск) открытый вебинар на тему: «Бухгалтерский и налоговый учет в сельском хозяйстве»

На мероприятии эксперт «Первого Бита» Анна Жарикова расскажет о том, как автоматизация в бухгалтерском и налоговом учете в сельхоз предприятии поможет увеличить эффективность труда, сэкономит время для получения отраслевых и регламентированных отчетов и позволит точно оценить эффективность работы сотрудников. Cпикер специализируется на автоматизации АПК и ответит также на вопросы участников в конце вебинара.



Программа мероприятия:



— Особенности учета в растениеводстве:



- выращивание саженцев



- многолетние растения



- многолетние насаждения (сады)



— Особенности учета в животноводстве



— Способы автоматизации учета в растениеводстве и животноводства



— Сдача бухгалтерской и налоговой отчетностей в сельском хозяйстве



Вы имеете возможность принять участие в программе мероприятия, присылайте свои вопросы для обсуждения на вебинаре заранее и их обязательно учтут: ABSobolkov@1cbit.ru

