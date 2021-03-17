В Приамурье открылся современный семенной завод

Амурская надежная компания

24 февраля 2021 года в п. Заречный Благовещенского района при участии правительства Амурской области и Министерства сельского хозяйства состоялось торжественное открытие завода по производству качественных семян и пищевой сои

«На сегодняшний день производственные мощности завода составляют до 30 тыс. т/год, что позволяет выпускать продукцию как для внутреннего, так и для зарубежных рынков. Так, например, в рамках заключенного раннее контракта, компанией будет экспортировано 4 тыс. т соевых бобов в Южную Корею», — комментирует коммерческий директор компании АНК Степан Инюточкин.



Завод имеет выгодное расположение, в Амурской области, которая давно имеет статус отечественного лидера в производстве и экспорте качественной сои не ГМО.



На реализацию проекта ушло более 150 млн руб. Строительство велось всего восемь месяцев.







«Предприятие представляет собой уникальный комплекс российского и зарубежного оборудования, предназначенного для:



приема;



очистки;



полировки (процесс, применяется только для пищевой сои, во время которого соевые бобы бережно трутся друг о друга, удаляется пыль и грязь, придается товарный вид);



калибровки и сепарации (после процесса фото-сепарации — разделения продукта на различные фракции, соя очищается от всевозможных примесей на 99,7%. Оборудование позволяет отделить темные, больные, поражённые вредителями зерна, а также зерна, отличающиеся цветом и формой);



предпосевной обработки (для повышения всхожести семена масличных культур направляются на протравочную машину, которая доводит их до нужной кондиции по схеме трехкомпонентного протравливания).



Все технологические процессы завода позволяют добиться высокой кондиции зерен, которые предназначены для последующего посева. Урожайность возрастает в разы, как следствие, сельхозпроизводители остаются в более выгодном положении.



В зависимости от потребности покупателя предоставляются различные варианты отгрузки, транспортировки и упаковки готовой продукции (биг-бэги или спецтранспорт контрагента).



Завод оснащен двумя автономными линиями фасовки: для пищевой сои и семян», — рассказывает главный технолог семенного завода Яна Иванова.



Пищевая соя специализированных сортов, используемых в производстве продуктов питания, проходит жесткий контроль и имеет высокое содержание протеина, токоферолов, аминокислот и полезных макро- и микроэлементов.



Продукция завода экспортно-ориентирована, однако, имеет высокий спрос и на внутреннем рынке. В планах на 2021 год реализация семян высокопротеиновых сортов сои на Дальнем Востоке и Сибирском федеральном округе.



После торжественной церемонии открытия в рамках мероприятия прошёл специализированный агро-семинар, а также организованы экскурсии.



Мероприятие собрало ведущих сельхозпроизводителей, иностранных партнёров из Японии и Кореи, представителей банков, властей и СМИ.

