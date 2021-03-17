«Ростсельмаш» открыл более 100 учебных классов в рамках программы «Образование»

Ростсельмаш



Более 100 учебных классов в России и за рубежом открыл «Ростсельмаш» в рамках корпоративной программы «Образование»: более 70 — в ведущих аграрных и технических вузах, свыше 30 — в средних специальных учебных заведениях. География программы - как регионы страны, от центра России до Дальнего Востока, так и зарубежные страны: Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Эстония, Латвия, Словакия, Болгария







Открытие компанией «Ростсельмаш» учебных классов — это уникальная возможность для студентов и преподавателей не только в теории, но и на практике знакомиться с самыми новыми и разнообразными образцами сельхозтехники. Современные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, учебными плакатами и методическими пособиями, позволяют более эффективно осваивать новые технологии в машиностроении и АПК.



Благодаря корпоративной программе «Образование» во многих учебных заведениях установлены новейшие модели агромашин и прицепной сельхозтехники, а на учебных полях вузов работают зерноуборочные и кормоуборочные комбайны «Ростсельмаш».







«Качественная подготовка кадров для АПК и машиностроения — один из важнейших факторов для повышения эффективности сельского хозяйства. Агротехника сегодня становится все более эффективной и технологически сложной. С одной стороны, благодаря интеллектуальным системам и совершенствованию сельхозтехники, снижается нагрузку на механизатора. Но также это требует и современного подхода к знаниям и учебному процессу, — уверен директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Андрей Рябов. — Именно поэтому «Ростсельмаш» вкладывает ресурсы в интеллектуальное и современное материально-техническое обеспечение профильных вузов и ссузов».



Сотрудничество «Ростсельмаш» с учебными заведениями включает и другие направления: стажировка и обучение преподавателей и студентов в компании, выплата именных стипендий, разработка совместных учебных курсов, экскурсии на «Ростсельмаш» и в дилерские центры.

