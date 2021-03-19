Основная часть инвестиций в модернизацию завода Valio пришлась на производственное оборудование, а не на маркировку

Valio

В 2020 году компания Valio провела масштабную модернизацию производственных линий на заводе в Московской области. Общая сумма инвестиций в проект составила 178 млн руб. В результате были автоматизированы многие производственные процессы, увеличена мощность предприятия

Модернизация затронула такие важные участки, как линии по производству плавленого сыра в пластиковых «ваннах», линию сыра Viola в ломтиках и линию желтых сыров. Благодаря этому увеличится выпуск популярных у потребителей продуктов: до 26 т в сутки вырастет производства сыра в «ваннах» весом 400 г; примерно на 3 т в сутки — сыра Viola в треугольниках.



Кроме того, возрос уровень автоматизации упаковочных процессов. На предприятии теперь действует линия автоматической укладки продукции в короба. Также автоматически будет упаковываться в короба Viola в ломтиках, а на линии желтых сыров после модернизации появилась возможность скорректировать квант продукции в гофротаре.



В связи с увеличением объемов производства вырос и штат предприятия — благодаря модернизации на предприятии создано 20 новых рабочих мест.



В общую сумму инвестиций включены и затраты на предстоящий переход предприятия на выпуск продукции с маркировкой. При этом в компании отмечают, что доля инвестиций, касающихся приобретения оборудования для маркировки, составила лишь часть от общих расходов на модернизацию. Основной объем затрат пришелся на автоматизацию процессов и модернизацию линий.



Напомним, согласно постановлению правительства РФ, с 1 июня в обязательном порядке будут маркироваться все выпускаемые виды сыра, а также мороженое. В связи с этим Valio оснастила подмосковное предприятие всем необходимым оборудованием. Уже в настоящее время часть продукции предприятия выпускается с нанесенными data-matrix кодами. Правда, отметили в компании, пока маркировка носит информационный характер. Но она необходима для того, чтобы отладить все производственные процессы и точно в установленный срок начать работу в новых условиях.

