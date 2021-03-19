«Квернеланд Груп СНГ» планирует увеличить продажи плугов Kverneland через «Росагролизинг»

«Квернеланд Груп СНГ»

Сегодня до 20% от общего объема плугов Kverneland реализуется через Росагролизинг и производятся липецким заводом Kverneland Group. Недавнее расширение ассортимента плугов в программе федерального лизинга благоприятным образом скажется на увеличении объема продаж через сеть федерального лизинга, уверены в компании

Уже более семи лет техника липецкого завода Kverneland Group входит в списки сельхозмашин, которые аграрии могут приобретать на условиях программы федерального лизинга. В настоящий момент свыше 30 позиций из линейки российского завода компании числятся в списке АО «Росагролизинг», в том числе плуги Kverneland, которые на сегодняшний день являются единственными из импортных брендов плугами, попавшими в «Росагролизинг» (производятся на заводе в Липецке, локализация порядка 30%).



В прошлом году, оборот компании по плугам составил около 3,5 млн евро, из которых через федеральный лизинг было продано около 20% агрегатов. И по мнению специалистов компании, в целом доля продаж через «Росагролизинг» ежегодно прирастает не менее, чем на 10%.



До настоящего времени из линейки плугов Kverneland с конца 2017 года в программе учувствовали полунавесные оборотные плуги серии PN-100 8-ми и 8+1 корпусные, со сплошным и перьевым отвалом. Кроме того, полунавесные оборотные единицы Kverneland серии RN-100 6-, 7-, 8-, 8+1-корпусные и RN-100 8- и 8+1 с опцией On-land для работы как в борозде, так и вне борозды со сплошным и перьевым отвалом.



С марта 2021 года в список приобретаемых через «Росагролизинг» плугов Kverneland добавятся 6- и 7-корпусные модели серии PN с рессорной защитой. В этой же серии 8- и 9-корпусные плуги можно будет приобрести с опцией On-land для работы как в борозде, так и вне борозды. Кроме того, на 8- и 9-корпусные плуги дополнительно будет идти четвертая, более мощная категория навески вместо прежней третьей.



Руководитель направления плуги компании «Квернеланд Груп СНГ» Игорь Иванов объясняет такое расширение увеличением запросов от потребителей плугов для работы на каменистых почвах.



Помимо этого, изменения коснулись комплектации: все плуги Kverneland серий PN и RN будут идти без дополнительного корпуса «+1», исключение 9-ти корпусный плуг, т. к. он всегда представлен только в варианте 8+1 корпусов. По словам Игоря Иванова, такая оптимизация позволит усовершенствовать работу по срокам поставок техники.



Также плуги Kverneland серии RN будут поставляться с ножами полевой доски, вместо дискового ножа, что дешевле и проще в эксплуатации.



По мнению специалистов компании «Квернеланд Груп СНГ», обновленное предложение плугов Kverneland в списке «Росагролизинг» благоприятным образом скажется на увеличении объема продаж через сеть федерального лизинга.



Напомним, что в списке АО «Росагролизинг» представлены такие опции для плугов как: фронтальное опорное колесо для агрегатирования c тракторами без позиционного регулирования навески и тележка универсальная трехточечная для тракторов без трехточечной навески.

