Осталось две недели до старта курсов повышения квалификации ВНИИК и Ассоциации «Союзкрахмал»

Ассоциация «Союзкрахмал»

Ассоциация «Союзкрахмал» совместно с ВНИИ Крахмалопродуктов продолжает серию курсов повышения квалификации для специалистов рынка глубокой переработки зерна. Курс будет проходить онлайн 6—8 апреля 2021 года с 17 до 19 часов по МСК

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с ВНИИ Крахмалопродуктов продолжает серию семинаров повышения квалификации. Курсы будут полезны всем заинтересованным специалистам, которым интересна отрасль глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Мы представляем уникальный для нашей индустрии курс, где на одной площадке выступят научные сотрудники и практикующие специалисты крахмалопаточной отрасли и рынка глубокой переработки растительного сырья. Зарегистрироваться на событие можно тут.



Программа курсов

6 апреля 2021 года, 17:00 — 19:00 по МСК



Спикер: Владимир Гольдштейн, к. т.н., зав. отделом, ВНИИ Крахмалопродуктов. Тема «Возможности изменений технико-экономических показателей глубокой переработки кукурузного зерна и зерна пшеницы на крахмал и побочные продукты».



Спикер: Валентина Пушкарь, зав. отделом стандартизации и сертификации, ВНИИ Крахмалопродуктов. Тема: «О практике разработки технических условий и технологических инструкций на продукцию крахмалопаточной промышленности».



7 апреля 2021 года, 17:00 — 19:00 по МСК



Спикер: Егор Винокуров, инженер по продажам, сегмент «Пищевое и Фармацевтическое оборудование», «АльфаЛаваль Поток». Тема: «Основные направления снижения энергозатрат при эксплуатации выпарных установок и теплообменных аппаратов».



8 апреля 2021 г. 17:00 — 19:00 по МСК



Спикер: Дмитрий Дидрих, технический эксперт отдела МБР; Joncquez Emmanuel, Ведущий технический эксперт отдела МБР (Модули мембранной фильтрации для биореакторов), «Альфа Лаваль». Тема «Особенности очистных сооружений крахмальных производств и продуктов биотехнологии. Типы очистных сооружений, стадии очистки, рациональные решения».



Стоимость семинара №2 (три дня по два часа) — 7000 рублей. Стоимость одного вебинара (один день два часа) — 3000 рублей. В стоимость участия входят презентации спикеров и записи вебинаров. Спикерам можно задавать интересующие вопросы во время и после мероприятия. Все семинары квалификационных курсов есть в записи, их можно приобрести отдельно.



Квалификационные курсы состоят из четырех блоков. Участники, которые пройдут обучение полностью, получат сертификат о прохождении курсов повышения квалификации от ВНИИ Крахмалопродуктов.



Наши семинары будут полезны:



Руководителям — быстро и легко разобраться в особенностях технологических процессов на производстве;



Технологам, начальникам лабораторий — освежить в памяти теоретическую базу, узнать о технологиях работы других компаний отрасли, познакомиться с коллегами;



Молодым специалистам — получить практические знания, необходимые для работы на производстве, в краткие сроки приобрести необходимую теоретическую информацию для непосредственной работы;



Менеджерам и другим специалистам по закупкам, качеству, продажам — овладеть знаниями для грамотной коммуникации с клиентами индустрии: от транспортных компаний до владельцев бизнеса.



Коллеги, мы будем рады видеть на нашем мероприятии всех заинтересованных!



Будем рады ответить на ваши вопросы по почте pr@starchunion.com или по телефонам +7(961)527-64-12, +7 (916) 111-30-29



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