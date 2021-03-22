«Акрон» представил результаты проекта по разработке новой агротехнологии выращивания твердых сортов пшеницы

«Акрон»

Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, представила совместно с партнерами результаты полевых опытов, направленных на разработку лучшей агротехнологии выращивания высококачественной твердой пшеницы, пригодной для производства макаронных изделий высокого качества

Напомним, что в 2019 году в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» компания подписала соглашение о сотрудничестве с пулом партнеров, среди которых НИИСХ Юго-Востока, Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, АО «Евротехника» (Amazone), ООО «Барилла Рус» и ООО «Сингента».



В рамках проекта «Акрон» разработал схему питания растений и предоставил минеральные удобрения собственного производства. НИИ сельского хозяйства Юго-Востока провел испытания нескольких сортов пшеницы на своих опытных участках (32 га) в Саратовской области. РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в рамках стартующего проекта Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего» осуществляла агроэкологический мониторинг полевых опытов. ООО «Сингента» разработало схемы защиты тестовых посевов с помощью средств защиты растений собственного производства. Техническую поддержку обеспечивало АО «Евротехника», которое выделило необходимое оборудование ведущего мирового производителя Amazone. ООО «Барилла Рус» проведет лабораторные испытания выращенного зерна для оценки его качественных характеристик.



В рамках трехфакторного полевого опыта в сопоставимых условиях изучалось 88 комбинаций, состоящих из современных сортов яровой твердой пшеницы, различных доз комплексных минеральных удобрений и экологичных средств защиты растений. Система питания от компании «Акрон» позволила увеличить урожайность яровой твердой пшеницы на 20% (на сорте Саратовская золотистая), на 40% (сорт Валентина), на 59% (сорт Луч 25) и на 46% (сорт Николаша).



Директор НИИСХ Юго-Востока Сергей Гапонов отметил: «Данный опыт среди прочего позволил опровергнуть миф об экономической нецелесообразности применения удобрений на культуре пшеницы. Если на фоне естественного плодородия южных черноземов (гумус 2-3%) без удобрений можно рассчитывать на урожай до 2 т с гектара, то внесение NPKS (22-15-0-7) в дозе 170 кг/га при посеве и аммиачной селитры в дозе 35 кг в кущении позволяет легко достичь уровня 3 т с гектара при высоких показателях качества — вполне приемлемые урожаи в производственных условиях южной правобережной микрозоны Саратовской области! При существующей ценовой политике на внутреннем рынке, прибыль от применения интенсивных технологий составила до 18,5 тыс. руб. на гектар».



Александр Попов, председатель Совета директоров ПАО «Акрон», отметил: «Сотрудничество с ведущими компаниями и научными институтами позволило эффективно решить ряд практических задач в формате R&D и одновременно провести серию важных научных экспериментов, которые в конечном итоге направлены на решение фундаментальных вопросов, таких как обеспечение продовольственной безопасности России».



В 2021 году исследования будут продолжены с расширением географии на правобережные районы Саратовской области. Будут испытаны новейшие сорта и новые виды удобрений.

