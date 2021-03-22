«Ростсельмаш» и МФТИ займутся разработкой инновационных систем для отрасли сельхозмашиностроения

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» активно внедряет инновационные решения в производимую агротехнику, привлекая научное сообщество к развитию интеллектуальных систем

Очередной шаг в данном направлении — сотрудничество с Московским физико-техническим институтом, в рамках которого планируется разработка инновационных систем, среди которых: контроль состояния механизатора, цифровая локализация на местности сельскохозяйственной техники, а также раннее выявление и предупреждение отказа узлов и агрегатов техники.



Развитие инновационных технологий затрагивает абсолютно все сферы современного общества. Лидером внедрения электронных систем в сфере агропромышленного комплекса выступает компания «Ростсельмаш», которая уделяет большое внимание разработке, тестированию и установке инновационных решений в производимую агротехнику.



«Компания «Ростсельмаш» разрабатывает и внедряет в производство уникальные технологии для повышения производительности и безопасности ведения сельхозопераций. Их дальнейшее развитие — цель нашего сотрудничества с МФТИ, — считает генеральный директор ПАО «Ростсельмаш» Дмитрий Удрас. - Применение инноваций в АПК позволяет агропроизводителям оптимизировать ресурсы, получать больший урожай и сокращать расходы. Уверен, что предстоящая большая совместная работа будет успешной, а совместные проекты Ростсельмаш и МФТИ позволят еще больше повысить эффективность отечественного агробизнеса».



Внедряя новейшие технологии, «Ростсельмаш» видит одним из направлений контроль за состоянием механизатора во время его работы на агромашине, поэтому выступил инициатором соглашения о совместных инновационных разработках с Московским физико-техническим институтом. В результате совместной работы появится разработка, которая позволит следить за уровнем усталости аграриев во время управления сельхозтехникой и, в результате, существенно снизит возникновение аварийных событий.



Реализуемая в рамках сотрудничества система контроля состояния водителя реализуется в виде автономного устройства с подключением к бортовой системе сельскохозяйственной техники, и в дальнейшем будет интегрирована в перспективную бортовую систему. Система позволяет определять степень усталости, и либо сигнализирует о наличие усталости, либо блокирует доступ к управлению СХТ с остановкой при фиксации высшей степени усталости.



В планах сотрудничества также разработка программного комплекса «Локализация СХТ на поле и построение цифровой модели местности», а также проект по предикативной диагностике работы агромашин, с целью раннего выявления и предупреждения отказов техники.



Для МФТИ заключение соглашения о сотрудничестве с «Ростсельмаш» — очередной шаг в развитии научных лабораторий и создания условий для наращивания исследовательских компетенций у студентов. Сегодня только в Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ работает 22 лаборатории, часть из которых занимается проблемами анализа данных и машинного обучения. Решать совместные задачи с «Ростсельмаш» - значит воспитывать кадры, которые с университетской скамьи будут причастны к решению прикладных задач реального сектора экономики.



«Те направления использования алгоритмов искусственного интеллекта и анализа данных, в который сейчас формируется сотрудничество с «Ростсельмаш» - картрирование и локализация, компьютерное зрение, анализ вибраций, предсказание поломок — области, в которых компетенции МФТИ, без преувеличения, востребованы во всем мире, — говорит директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский. — Мы открыты новым проектам, потому что каждый новый кейс со своей спецификой и особенностями усиливает наши компетенции, дает возможность студентам видеть плоды своей учебы, а нашим партнерам становиться более конкурентоспособными. Заключение соглашения с «Ростсельмаш», в руководство которого входят выпускники Физтеха — как раз наглядная иллюстрация того, что развитие связей университета и бизнеса — взаимовыгодная стратегия».



К задачам, которые сегодня «Ростсельмаш» ставит перед МФТИ, будут привлечены научные сотрудники и студенты лаборатории гибридных интеллектуальных систем и лаборатории прикладных исследований ФПМИ. На Физтехе учится более 80 студентов и магистрантов из Ростовской области, многие из которых, возможно, не только смогут найти себя в проектах Ростсельмаш, но и продолжат сотрудничать с крупнейшим производителем отрасли после окончания института.



Справка о « Ростсельмаш

Сегодня «Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих технику под брендом «РОСТСЕЛЬМАШ».



Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.



Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы более чем в 40 странах.



Справка МФТИ

Физтех создан в 1946 году как физико-технический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1951 году факультет был преобразован в Московский физико-технический институт (МФТИ).



В 2009 году МФТИ стал одним из победителей конкурса программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет». В 2013 году МФТИ стал одним из участников Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). Среди выпускников МФТИ: два нобелевских лауреата (А. Гейм и К. Новоселов), президент Российской академии наук, один вице-президент Российской академии наук, 150 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.



На сегодняшний день МФТИ входит в топ-100 сразу пяти международных предметных рейтингов по математике, компьютерным наукам и всему блоку естественных наук, а также в топ-50 лучших вузов мира по физике рейтинга THE и QS.

