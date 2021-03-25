Первый год стратегического партнерства PIC® и «Отрады»: амбициозный старт

«Отрада»

Ровно год назад PIC, мировой лидер в области генетики свиней, и «Отрада», один из крупнейших производителей и дистрибьюторов племенных животных в России, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания «Отрада» стала эксклюзивным партнером PIC и предоставила прямой доступ к высококачественной генетике датских линий

Как проходила интеграция двух компаний и какие выгоды стратегическое партнерство принесло российским производителям?



<br />



Объединение популяций и усилий двух компаний, стремящихся к совершенству и лидерству, племенная программа мирового класса, адаптированная для локального рынка, и высокие операционные стандарты дает массу преимуществ российским производителям.



Сразу со старта сотрудничества «Отрада» начала импорт семени чистопородных хряков с высочайшим индексом из Центра передачи генов, который расположен в Западной Европе. И несмотря на сложности и ограничения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, были успешно налажены регулярные поставки по всем линиям: L04 (Ландрас), L05 (Йоркшир) и PIC 800 (Дюрок). Доступ к элитным генам одной из лидирующих датских ферм стал значимым этапом для ускорения генетического прогресса как на площадках «Отрады», так и на площадках клиентов.



Адаптация и совершенствование производственных процессов стало вторым большим направлением для улучшений. Была создана отдельная высокопрофессиональная команда по племенной работе, которая призвана взять на себя ведущую роль по интеграции с протоколами и взаимодействию со специалистами PIC на производственном уровне. Изменения также коснулись модернизации установленного оборудования и программного обеспечения: сканер для оценки внутримышечного жира, толщины шпика и глубины длиннейшей мышцы спины, станции тестирования откормочной продуктивности, установка программы PICTraq. Компании также уже внедрили лучшие мировые практики и современные подходы в генетике такие как ДНК-тестирование, геномная селекция, основанная на родственных связях, программа GNX и др.



Значительная часть работы уже проделана, но впереди еще немало задач, амбициозных целей и инновационных проектов.



О каждом направлении и ходе интеграции, а также о преимуществах и перспективах партнерства мы готовы рассказать подробнее в серии следующих статей, которые будут выпущены в ближайшие недели. Следите за обновлениями на сайте «Отрады» и в социальных сетях.

