Приглашаем на N-Tech Forum Sochi 2021

2-3 апреля в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre в городе Сочи компания «Новые Технологии» проводит грандиозное бизнес-мероприятие с участием топовых участников FMCG-рынка

N-Tech Forum Sochi 2021 — это лучшие кейсы, примеры из реальной практики, актуальные методики, аналитические прогнозы, общение с экспертами и, конечно же, море, солнце и отличное настроение!



Никакой рекламы услуг и сервисов, только о рынке, только хардкор: тренды, тенденции и опыт.



Модератор конференции Максим Поташев - магистр игры «Что? Где? Когда?», ведущий бизнес-игры и основатель RP Consulting.



Основные тематические блоки:



изменение покупательской способности



тренды на ЗОЖ



спросы рынка



рост доли продаж по промо



взрывной рост онлайн-сегмента



отток покупателей из гипермаркетов.



— Мы постарались собрать максимально полезный контент для наших участников, принципиально отказавшись от бизнес-коучей, рекламных блоков о чудо-технологиях и скучных лекций. Вместо этого мы сделали уклон на продуктивную работу и полезную информацию от реальных профессионалов своего дела!



Дмитрий Трифонов, сооснователь и коммерческий директор «Новые технологии».



Спикеры:



1. Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России



2. Максим Никиточкин, ассоциированный директор Ernst & Young



3. Павел Смирнов, директор по развитию «Вокруг Света», ех. директор по развитию ритейла «Едадил», руководитель отдела развития «Хорсъ»



4. Дмитрий Трифонов, сооснователь и коммерческий директор «Новые технологии»



5. Александра Нямина, бизнес-тренер, ех-категорийный директор «Ашан», «Галамарт», X5 Retail Group



6. Георгий Макаров, основатель и CEO BrandLink, ex. CEO Mars, ex. бизнес-директор «Едадил»



7. Вадим Рощин, руководитель департамента аналитики и бизнес-процессов



8. Сергей Барсамов, руководитель по маркетинговым исследованиям Ozon.



9. Валерия Хворостянская, руководитель направления по развитию партнеров Ozon



10. Роман Газетдинов, senior product manager Delivery Club



11. Дарья Акимова, аналитик компании «Новые технологии»



Специальные гости: «Утконос», «ВкусВилл», Ozon, Ferrero, «Дымов» и другие.



Участники: собственники бизнеса, директора по развитию бизнеса и продаж, топ-менеджеры, производители и сети, руководители трейд-маркетинга и маркетинга, трейд-маркетологи, бренд-менеджеры.



В наше время тренды на рынке очень быстро меняются, именно поэтому аналитика как никогда стала востребованной и актуальной. Для того, чтобы успеть за покупателем, нужно держать руку на пульсе, следовать его интересам и предвосхищать возможные желания. Мы ставим на успешно работающие кейсы, а не пустую теорию. А вы?



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