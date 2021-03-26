«Амурская надежная компания» наладила экспорт соевого масла в Монголию

«Амурская надежная компания»

В начале декабря 2020 года маслоэкстракционный завод «Соя АНК» заключил договор на поставку соевого масла в Монголию. Объем первой поставки составляет 100 т бутилированного рафинированного дезодорированного соевого масла

Для завода «Соя АНК» окончание 2020 года ознаменовано открытием нового экспортного направления — рынка Монголии. Этому во многом поспособствовала победа компании в окружном, а в последующем и в федеральном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года», на котором компания заняла первое место в номинации «Прорыв года». Благодаря широкому освещению в СМИ информации об участниках конкурса и выпускаемых ими продуктах. Еще одним важным фактором является наличие временных трудностей с перевозкой товаров через границы, так как некоторые государства ввели ограничения из-за пандемии корона вируса.



«Компания-импортер еще на этапе проведения переговоров показала серьезные намерения по развитию бренда и представленности масла ТМ «Жемчужина Амура» на территории Монголии. На сегодняшний день отправлена первая партия и достигнуты договоренности о последующих поставках масла», — комментирует начальник отдела продаж растительных масел Светлана Загладкина.



Партнерские отношения между Россией и Монголией имеют давние традиции. Экономика страны имеет устойчивое динамичное развитие, что говорит о высоком экспортном потенциале российских товаров на рынок Монголии, особенно, продуктов питания.



Покупателем является дистрибьюторская компания. Партнеры из Монголии отметили высокие потребительские свойства амурского соевого масла, особенно его способность, выдерживать высокие температуры готовки, отсутствие запаха, а также универсальность в применении.



Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» входит в состав многопрофильной компании «АНК-холдинг». Предприятие занимается переработкой высокопротеиновых соевых бобов, без ГМО.



Сырье для производства выращивается на собственных полях в Амурской области. Осуществляет свою деятельность с 2011 года.



Ключевыми продуктами, производимыми на предприятии, являются соевое масло и шрот. Производительность завода составляет 17 тыс. т масла и 76 тыс. т соевого шрота в год. Производственная мощность линии по рафинации соевого масла составляет 15 тыс. т в год. Это 15 млн бутылок объемом 1 л, либо 3 млн бутылок объемом 5 л под торговой маркой «Жемчужина Амура».



Стоит отметить, соевое масло «Жемчужина Амура» является дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» и удостоено многих высоких наград международных выставок.



Сегодня география поставок продукции маслоэкстракционного завода «Соя АНК» включает как территорию всей России, так и Китай, Японию, Республику Корею, Вьетнам и Монголию.



Компания активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Амурской области и Российским экспортным центром. При их поддержке проводится комплексная работа по продвижению продукции завода на зарубежные рынки. В планы компании на ближайшие годы входит дальнейшее расширение ассортимента экспортируемых продуктов и открытие новых территорий для экспорта.

