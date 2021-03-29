Заводу «Август-Алабуга» пять лет: на новейшем предприятии выпустили десятки миллионов литров отечественных средств для защиты растений

«Август»

Сегодня свое пятилетие празднует завод «Август-Алабуга». Это самая современная и автоматизированная производственная площадка компании «Август», крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений (ХСЗР). Располагается предприятие в ОЭЗ «Алабуга» на территории Республики Татарстан. Завод занимает площадь в 17,7 га, на которых построено 45 тыс. кв. м производственно-складских помещений по уникальному проекту «все под одной крышей». 28 июня 2019 года состоялось официальное открытие предприятия, и на сегодняшний день на заводе произведено почти 18 млн л ХСЗР, а его продукция не только поступает отечественным аграриям, но и экспортируется в Казахстан, Беларусь, Армению, Молдову, Туркменистан, Грузию, Колумбию и Эквадор

Предприятие «Август-Алабуга» строилось с расчетом на постоянно растущий рынок пестицидов на территории России. Проектная мощность завода равняется 50 млн л готовой продукции в год и позволяет на треть закрыть потребность государства в средствах защиты растений. Объем инвестиций в проект составил 4,5 млрд руб., из которых 4 млрд руб. — собственные средства «Августа», а еще 500 млн руб. — заем от Фонда развития промышленности. При этом 233 млн руб. было инвестировано в обеспечение экологической безопасности предприятия.



Завод специализируется на изготовлении современных жидких препаративных форм пестицидов крупнотоннажного выпуска. Такие препараты удобны в использовании: при смешивании с водой они дают стабильные растворы, позволяющие добиться равномерного распределения и экономии средства при обработке растений. На предприятии производят препараты в форме водных и водно-гликолевых растворов, водорастворимых концентратов, концентратов эмульсии, микро- и наноэмульсии, суспензионных эмульсий, суспензионных и водно-суспензионных концентратов, а также других жидких препаративных форм. Мощности завода позволяют одновременно выпускать до 40 видов средств защиты растений.



«Мы отгружаем аграриям только качественный и высокоэффективный при правильном применении продукт, — рассказывает генеральный директор завода «Август-Алабуга» Владимир Алин. — То, что у нас есть возможность производить такие препараты, важно как для отечественного, так и для мирового рынка, где мы можем с успехом конкурировать с зарубежными аналогами ХСЗР. Наша продукция вносит свой вклад в реализацию программы импортозамещения, что сегодня является стратегической задачей не только для бизнеса, но и для всей страны. Мы всегда чутко реагируем на все изменения, происходящие в отрасли в частности и в сельском хозяйстве в целом. Мы никогда не останавливаемся в развитии и постоянно нацелены только на рост».



При проектировании и строительстве ультрасовременного завода в Татарстане был использован многолетний опыт работы двух производственных площадок «Августа» в Чувашской Республике и в Республике Беларусь. Предприятие, созданное на основе концепции «все под одной крышей», представляет собой единое огромное здание, попасть в любое из подразделений которого можно, не выходя на улицу. Завод оснащен передовым оборудованием компаний-производителей из России, Германии, Италии, Чехии, Португалии, Швеции, США, Японии.



Участки производства гербицидов и фунгицидов отделены друг от друга и имеют свои собственные отдельные системы разогрева сырья. Таким образом, материальные потоки нигде не пересекаются — это предотвращает загрязнение продукта со стороны смежного производства. Загрузка ингредиентов полностью герметична, а использование тензовесов и искусственного интеллекта обеспечивает максимальную точность дозирования сырья и соблюдение технологии создания препаратов. Автоматизированная система управления технологическим процессом на предприятии позволяет полностью контролировать движение сырья, полупродуктов и готовой продукции. Благодаря централизованному управлению всеми технологическими линиями достигается повышение производительности оборудования и трудовых ресурсов завода. Так, по итогам 2020 года производственный план был выполнен на 108% — объем выпуска препаратов составил 10,7 млн л готовой продукции, а общий объем препаратов, произведенных на предприятии с момента его запуска, к концу марта 2021-го достиг почти 18 млн л. За контроль качества на всех этапах производственного цикла отвечает заводской научный центр с лабораториями, оснащенными новейшим оборудованием с высокой точностью измерения.



Помимо формуляции препаратов, на предприятии осуществляется выпуск высококачественной тары — четырехслойных полимерных канистр с внутренним полиамидным защитным слоем. На заводе работают четыре коэкструзионно-выдувные машины, способные за сутки выпускать 27 тыс. единиц тары.



На предприятии минимизированы ручной труд и влияние человеческого фактора. Так, оператору фасовочной линии достаточно ввести задание с выбранным продуктом и из автоматического склада поступит нужная тара, а из накопителей или реакторов — сам продукт. Все перемещения осуществляются на конвейерах, и сотрудники не соприкасаются с продуктом до того момента, когда он полностью готов и упакован. Впрочем, это не значит, что на этом этапе автоматизация заканчивается: далее роботы-паллетоукладчики KUKA грузоподъемностью до 470 кг каждый автоматически складируют короба с продукцией в паллеты, причем один такой робот способен обслуживать три фасовочные линии поочередно. Также на заводе представлены два паллетизирующих комплекса с плановой мощностью 50 паллет в час, которые выполняют полный цикл работ по упаковке готовой продукции и доставке ее до склада. Каждый из комплексов обслуживается одним оператором, главная задача которого — обеспечить их работу расходными материалами. Кроме того, на предприятии внедрена автоматизированная система управления складами SAP EWM (Extended Warehouse Management). Она позволяет сделать работу склада максимально прозрачной, с ее помощью обеспечивается четкое понимание количества и характера всех проводимых там операций, а информация по наименованиям продукции и ее остаткам отслеживается в режиме реального времени.



На предприятии «Август-Алабуга» в полной мере обеспечены профессиональная безопасность и защита здоровья персонала, а также широкий социальный пакет. Сегодня здесь трудятся 234 сотрудника, в дальнейшем планируется расширение штата до 250 человек. Размер средней заработной платы на заводе по итогам 2020 года составил 68150 руб., предусмотрена ее ежегодная индексация — в этом январе оклады всех сотрудников были увеличены на 4%. Кроме того, все работники подлежат добровольному медицинскому страхованию, организовано бесплатное комплексное питание, предоставляется возможность обучения за счет средств предприятия. Для каждого сотрудника, проработавшего на заводе 10 лет и более и достигшего пенсионного возраста, предусмотрена социальная пенсия от компании.

