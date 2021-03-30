В «Штрубе Рус» прогнозируют непростой сельскохозяйственный сезон

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Ежегодно в марте южные регионы России уже начинают посевную кампанию. Однако в этом году сев задерживается из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, на российском рынке включаются новые экономические механизмы регулирования цен на продукцию АПК. В германской семеноводческой компании «Штрубе Рус» считают, что аграрную отрасль страны ожидает непростой сезон

С одной стороны, причина такого положения носит объективный характер — сложные климатические условия. По словам руководителя «Штрубе Рус» Пеера Ефтимова, начало зимы характеризовалось малым количеством осадков. Однако в настоящее время посевная задерживается по причине затяжной весны. «Озимые и яровые культуры высеваются значительно позже обычных сроков, что, в свою очередь, ведет к задержке созревания зерновых. Мы ожидаем, что сочетание этих двух неблагоприятных факторов может негативно отразиться на вызревании культур и сроках сбора урожая», — говорит он.



Вторым усложняющим ситуацию на рынке обстоятельством в «Штрубе Рус» назвали установление экспортных пошлин на зерновые и, в частности, пшеницу. С 15 февраля ставка по пшенице составила 25 евро за тонну, с 1 марта она увеличилась до 50 евро/т. В то же время экспортный потенциал российского сельского хозяйства сейчас высок как никогда в новейшей истории страны — в прошлом году баланс экспорта и импорта продовольствия практически сравнялся. Логично предположить, что в случае повышения экспортных пошлин внутренние цены на продовольствие должны снижаться или оставаться стабильными. Однако в ситуации постоянного роста цен на энергоносители, удобрения, ГСМ этого не происходит.



Для стабилизации обстановки государство применяет ограничительные меры, но в компании считают административное регулирование розничных цен малоэффективным способом. Пеер Ефтимов отмечает, что действенным инструментом поддержки производителя и потребителя могли бы стать государственные интервенции на продовольственном рынке. «В ситуации перепроизводства государство может закупать у аграриев излишки урожая; когда же производство снижается, вывод на рынок заготовленной заранее сельхозпродукции способствует стабильности цен и отсутствию дефицита», — комментирует он.



К числу позитивных трендов российского АПК специалисты «Штрубе Рус» относят достаточно быстрое восстановление отрасли после пандемии COVID-19. По сравнению со странами ЕС, где до сих пор действуют жесткие ограничения на перемещение сезонных рабочих и связанные с этим затруднения в работе сельскохозяйственной отрасли, российским аграриям удалось преодолеть большую часть сложностей и не допустить дефицита продовольствия в стране. Этот фактор в сочетании с оптимизацией бизнес-процессов может стать серьезным преимуществом на внутреннем и мировом рынке, считают в компании.

