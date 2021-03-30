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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Амурское предприятие впервые в России наладило поставки соевого шрота в Японию


Амурская надежная компания

Амурская надежная компания

Поставки соевого шрота, произведенного в Приамурье, налажены в Японию. Бизнес-процесс в этом направлении осуществлен впервые в России, сообщил исполнительный директор «Соя АНК» Степан Инюточкин. Первая пробная партия в 102 т предприятием-импортером получена и проверена на качество — экспертиза подтвердила, что продукт соответствовует высоким стандартам и не содержит ГМО

«По той информации, которую мы запросили на таможне, это впервые, когда соевый шрот без ГМО экспортировался из России в Японию. Партию в 102 т отправили в конце ноября, в декабре предприятие ее получило, провели оплату и проверили на качество: продукт соответствует высоким стандартам, продукт без ГМО», — комментирует Степан Инюточкин.

Импортером стало крупное предприятие в Японии, в состав которого входит около 10 заводов по производству комбикорма для сельскохозяйственных животных. Следующая партия, которая поступит им из Приамурья — 200 т. «В планах объемы могут вырасти до тысячи тонн в месяц», — отметил Инюточкин.

Наладив сотрудничество с предприятиями в Японии, «Соя АНК» ведет переговоры с потенциальными импортерами из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности — Южной Кореи и Китая. 

Запросы приходят на поставку не только соевого шрота, но и соевого масла, лецитина, жирных кислот. Есть спрос на фуражную пшеницу в такие страны как Вьетнам, Филиппины.

«В плане доставки груза мы конкурентоспособны по контейнерным перевозкам, то есть объем до 500 т осуществим. Перевозка навалом (бестарная перевозка) — партии до 3-5 тыс. т из-за отсутствия инфраструктуры пока невозможна», — сказал Инюточкин.

«Соя АНК» - маслоэкстракционный завод, с 2014 года выпускающий соевое масло, а также шрот — обязательный компонент в производстве протеиновых комбикормов. Производственные мощности позволяют выпускать предприятию 50 тыс. т шрота и 10 тыс. т масла.

Производственные мощности второй линии:

15 тыс. т рафинированного соевого масла в год, это 15 млн бутылок объемом 1 л,  либо   3  млн бутылок объемом 5 л под новой торговой маркой «Жемчужина Амура».

В 2018 году компания стала победителем конкурса «Лучший экспортер 2018 года» в номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность», а бренд соевого масла «Жемчужина Амура» взял престижную награду всероссийского конкурса «Солнечный меркурий — 2018», Санкт-Петербург.

Среди преимуществ завода компания выделяет современное автоматизированное производство, использование высококачественного амурского сырья не ГМО, собственную лабораторию, мощный производственно-складской комплекс с продуманной системой техпроцессов и логистикой. Основные рынки сбыта продукции в России - Сибирь, Урал, Центральная Россия.

Амурская надежная компания 

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