На базе ОРЦ «РусАгроМаркет» в Новосибирске прошел обучающий семинар

«РусАгроМаркет»

31 марта на территории оптово-распределительного центра компании «РусАгроМаркет», введенного в эксплуатацию в Новосибирске меньше двух недель назад, состоялся обучающий семинар «Основные аспекты и алгоритм взаимодействия товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями»

Мероприятие было организовано АО «Корпорация» МСП» совместно с ОРЦ ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск», Агентством инвестиционного развития Новосибирской области, Минпромторгом Новосибирской области, Минсельхозом Новосибирской области и федеральными торговыми сетями METRO Cash&Carry, X5 Retail Group, «Магнит».



Участники мероприятия, среди которых были сельскохозтоваропроизводители и производители пищевой продукции, представители малого и среднего предпринимательства и торговли региона, а также местного самоуправления, центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, деловые и общественные объединения аграриев и другие заинтересованные лица из семи регионов Сибирского федерального округа, могли присоединиться к семинару как вживую, так и онлайн. До начала семинара специалисты «РусАгроМаркет» провели для всех желающих обзорную экскурсию по территории ОРЦ, где рассказали о его возможностях и показали в текущем режиме работу оптовых павильонов, и мультитемпературных терминалов, включая камеры с холодильным режимом и режимом мороза, упаковочную линию.



Открывая мероприятие, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров отметил, что правительство региона активно работает над продвижением местных сельхозпроизводителей в федеральные и региональные сети. «Еще недавно для аграриев существовала реальная проблема попасть на полки сетевых супермаркетов, потому как те условия по объемам, срокам, качеству, упаковке продукции, которые выставлял ритейл были достаточно жесткими, — напомнил он. — Но какое-то время назад между участниками этой цепочки стал происходить достаточно конструктивный диалог. Мы начали проводить встречи на площадке новосибирского Минсельхоза и точки соприкосновения были найдены». Сейчас по некоторым товарным позициям доля местной продукции на полках крупных федеральных сетей, работающих в регионе, доходит до 90%, сообщил министр.



Представители торговых сетей — Х5 Retail Group, «Магнит», METRO Cash&Carry — рассказали на семинаре о стандартах качества и безопасности товаров, особенностях переговорной кампании, правилах подачи коммерческих предложений и других аспектах взаимодействия с локальными поставщиками. Также опытом сотрудничества с торговыми сетями поделился представитель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Возрождение» (Новосибирская область) Арсен Восканян.



Выступая с докладом, генеральный директор «РусАгроМаркет-Холдинг» Богдан Григорьев подчеркнул, что в современном мире развиваются различные каналы продаж и цель ОРЦ, созданного компанией, дать поставщику продукции доступ сразу ко всем из них с помощью одной площадки, а не работать отдельно с торговыми сетями, отдельно с несетевой розницей, отдельно с онлайн-магазинами и физлицами. «Мы предоставляем производителям продуктов питания сервис, который позволит реализовывать товар нашими руками, нашими силами сразу в разные каналы. Для этого на объекте в том числе создан отдел дистрибуции», — обратил внимание он. Также Григорьев рассказал о содействии развитию торговой деятельности малого и среднего предпринимательства в АПК и экспорту производимой продукции с использованием возможностей ОРЦ.



ОРЦ «РусАгроМаркет» дает новосибирским сельхозтоваропроизводителям широкие возможности сбыта продукции без посредников, а значит прозрачно, без скрытых наценок, по адекватной цене, с использованием современных и технологичных сервисов, добавил директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Вячеслав Молчанов. Задача же самого Центра компетенций — познакомить как можно больше фермерских хозяйств и кооперативов с возможностями ОРЦ. «По отзывам участников, семинар получился практически полезным. Сейчас несколько хозяйств ведут переговоры о размещении своей продукции на площадке ОРЦ. Кроме того, на мероприятии сельхозтоваропроизводители из первых уст узнали о том, как попасть на полки торговых сетей. Поскольку формат мероприятия оказался очень востребованным, мы рассчитываем проводить его ежегодно», — прокомментировал Молчанов по завершению семинара.

