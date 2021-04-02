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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

«Штрубе Рус.» представила новейшие гибриды подсолнечника и сахарной свеклы на форуме в Уфе

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

В конце марта в Уфе прошел ежегодный агропромышленный форум «Агрокомплекс — 2021». Это авторитетное мероприятие вот уже более тридцати лет собирает ведущих специалистов сельскохозяйственной отрасли для обмена опытом и знакомства с передовыми отраслевыми решениями. Посетители проявили к инновационным растениеводческим решениям германской компании «Штрубе. Рус.»

На форуме компания представила новейшие семена зарубежной селекции — дражированные гибриды подсолнечника, созданные по инновационной технологии optiStart («оптиСтарт). Гербицидоустойчивые гибриды «Фаусто» и «Целсо» раннего и среднего периодов созревания могут оказаться хорошим решением для аграриев Башкортостана, так как отличаются повышенной переносимостью засухе и устойчивы к современным расам заразихи. Также на стенде «Штрубе. Рус» были представлены классические гибриды «Баско» и «Орфео», хорошо зарекомендовавшие себя у растениеводов соседних регионов.

В настоящее время у компании накоплен достаточный позитивный опыт работы с производителями сахарной свеклы в Башкортостане. В этот раз участники «Агрокомплекса» могли познакомиться с расширенной линейкой гибридов данной культуры. С учетом климатических особенностей региона селекционеры компании предлагают местным растениеводам «активированные» гибриды по технологии 3D-Плюс для повышения всхожести, урожайности и сохранности корнеплодов. 

Как сообщил представитель компании, в других областях региона, включая Оренбургскую область, предлагаемые гибриды подсолнечника и сахарной свеклы уже демонстрируют высокие результаты. Поэтому Башкортостан является приоритетным направлением для продвижения инноваций «Штрубе Рус.». Представители агросервисной службы компании познакомили посетителей стенда с результатами местных демонстрационных посевов, рассказали об особенностях технологии возделывания культур и ответили на вопросы.

В своей работе специалисты компании руководствуются двумя ключевыми подходами. Гибриды «Штрубе» создаются с учетом регионального компонента и на основе принципов безопасного ведения сельскохозяйственной деятельности. Это значит, что предлагаемые для выращивания в той или иной местности семена при соблюдении правил агротехники продемонстрируют оптимальные показатели всхожести, созревания и других заявленных характеристик культуры. В то же время при создании таких гибридов учитывается необходимость ведения растениеводческой деятельности природосберегающими методами.

«Штрубе Рус.» 

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