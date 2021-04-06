разделы

реклама

журналы

USD

76.902 (-0,32%)

EUR

91.561 (0,03%)

MOEX

3493.89 (-0,88%)

BRENT

62.65 (0,80%)

Пшеница

616.2 (-0,29%)

Сахар

15.16 (2,16%)

USD

76.902 (-0,32%)

EUR

91.561 (0,03%)

MOEX

3493.89 (-0,88%)

BRENT

62.65 (0,80%)

Пшеница

616.2 (-0,29%)

Сахар

15.16 (2,16%)

USD

76.902 (-0,32%)

EUR

91.561 (0,03%)

MOEX

3493.89 (-0,88%)

BRENT

62.65 (0,80%)

Пшеница

616.2 (-0,29%)

Сахар

15.16 (2,16%)

USD

76.902 (-0,32%)

EUR

91.561 (0,03%)

MOEX

3493.89 (-0,88%)

BRENT

62.65 (0,80%)

Пшеница

616.2 (-0,29%)

Сахар

15.16 (2,16%)

USD

76.902 (-0,32%)

EUR

91.561 (0,03%)

MOEX

3493.89 (-0,88%)

BRENT

62.65 (0,80%)

Пшеница

616.2 (-0,29%)

Сахар

15.16 (2,16%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

«Ростсельмаш» заинтересован в развитии сельхозмашиностроения в Узбекистане


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» представила современные образцы техники и анонсировала перспективы развития сельхозмашиностроения в республике на проходящей впервые выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане»

Стенд компании посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Узбекистан Сардор Умурзаков. Коммерческий директор компании Алексей Швейцов выступил с докладом на стратегической сессии «Совместные проекты в машиностроении. Трансфер технологий. Интеграция опыта».

Во время выступления на стратегической сессии Алексей Швейцов на примере компании «Ростсельмаш» рассказал о российско-узбекской промышленной кооперации, о перспективах дальнейшего развития сельскохозяйственного машиностроения в республике, об инвестициях в развитие производства, о способах и механизмах финансовой поддержке покупателей сельхозтехнике и предложениях по их совершенствованию.

Также на выставке «Ростсельмаш» представил образцы зерноуборочной и прицепной сельхозтехники, которая, в том числе, производится в Узбекистане и пользуется спросом у аграриев республики: зерноуборочный комбайн VECTOR 410 и кормоуборочный комбайн DON 680, прицепной кормоуборочный комбайн STERH, пресс-подборщик TUKAN и др.

WhatsApp Image 2021-04-06 at 13.15.06.jpeg

Во время обхода экспозиции стенд компании посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан Сардор Умурзаков, а также многочисленные официальные делегации.

«Ростсельмаш» имеет давнюю историю партнерства с Узбекистаном. С марта 2018 года компания совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники приступило к реализации проекта производства самоходной сельхозтехники. За это период налажен выпуск комбайнов VECTOR 346, DON 680 и другой сельхозтехники.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» впервые проходит в Ташкенте 5-7 апреля 2021 года. В ней участвуют 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Японии. 

«Ростсельмаш» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021
Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции

«Агротехника и технологии»

Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции
"Агроинвестор" №04, апрель 2021

Журнал

"Агроинвестор" №04, апрель 2021
Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат

«Агроинвестор»

Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат
Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

реклама