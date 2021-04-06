«Ростсельмаш» заинтересован в развитии сельхозмашиностроения в Узбекистане

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» представила современные образцы техники и анонсировала перспективы развития сельхозмашиностроения в республике на проходящей впервые выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане»

Стенд компании посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Узбекистан Сардор Умурзаков. Коммерческий директор компании Алексей Швейцов выступил с докладом на стратегической сессии «Совместные проекты в машиностроении. Трансфер технологий. Интеграция опыта».



Во время выступления на стратегической сессии Алексей Швейцов на примере компании «Ростсельмаш» рассказал о российско-узбекской промышленной кооперации, о перспективах дальнейшего развития сельскохозяйственного машиностроения в республике, об инвестициях в развитие производства, о способах и механизмах финансовой поддержке покупателей сельхозтехнике и предложениях по их совершенствованию.



Также на выставке «Ростсельмаш» представил образцы зерноуборочной и прицепной сельхозтехники, которая, в том числе, производится в Узбекистане и пользуется спросом у аграриев республики: зерноуборочный комбайн VECTOR 410 и кормоуборочный комбайн DON 680, прицепной кормоуборочный комбайн STERH, пресс-подборщик TUKAN и др.







Во время обхода экспозиции стенд компании посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан Сардор Умурзаков, а также многочисленные официальные делегации.



«Ростсельмаш» имеет давнюю историю партнерства с Узбекистаном. С марта 2018 года компания совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники приступило к реализации проекта производства самоходной сельхозтехники. За это период налажен выпуск комбайнов VECTOR 346, DON 680 и другой сельхозтехники.



Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» впервые проходит в Ташкенте 5-7 апреля 2021 года. В ней участвуют 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Японии.

