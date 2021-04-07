Главные ожидания аграриев от кормозаготовительных машин

CLAAS

Продукт-менеджер по кормозаготовительной технике CLAAS Роман Федотиков

Любой рынок — это живой организм, который постоянно изменяется и развивается. И если до недавнего времени при выборе кормозаготовительных машин и орудий ключевым фактором являлась цена, то в последние годы фермеры все больше внимания уделяют результату, который они получат в конечном итоге. А этот результат для них сегодня выражается, прежде всего, уже не столько в количестве, сколько в качестве заготавливаемых кормов. И здесь производители предлагают самые разные технологические и конструкционные решения. Поэтому каждому хозяйству необходимо понимать, в чем именно заключаются отличия, какие из них оптимальны для стоящих именно перед его бизнесом задач.



Успех той или иной кормозаготовительной техники кроется в деталях. К примеру, при разработке дисковых косилок у CLAAS всегда делался акцент на бережную и максимально чистую заготовку. Именно под эту цель была разработана уникальная волнообразная и обтекаемая форма косилочного бруса MAX CUT. Отсутствие острых углов в сочетании с минимальным давлением на почву благодаря гибкой настройке минимизируют попадание почвы в зеленую массу.



Второй момент, который характеризует специфику спроса на кормозаготовительные машины — последовательный рост интереса к широкозахватным орудиям. Это связано как со стремлением повысить производительность, обеспечить максимальную загрузку каждой единицы техники, так и с ориентацией на качество заготавливаемого корма. Чем меньше проходов по полю делает трактор, тем меньше воздействие на почву и чище корм. И развитию данной тенденции способствует не только последовательное наращивание мощности двигателей у тракторов, но и высокие технологии. GPS-системы с функцией параллельного вождения стали практически стандартной опцией для тракторов CLAAS. Это снимает нагрузку с оператора, увеличивает скорость работы и уменьшает перекрытия, т. е. объемы обрабатываемых за смену площадей увеличиваются без потерь в качестве заготавливаемого корма.







Кроме того, что орудия становятся все более совершенными, надежными и износостойкими, их производительность повышается не только за счет ширины захвата, но и благодаря развитию цифровых технологий и различных вспомогательных систем. Сейчас ситуация складывается таким образом, что ни одна единица техники не работает сама по себе, она часть многозвенной и взаимосвязанной технологической цепочки. И средства электронной коммуникации позволяют всем этим элементам взаимодействовать между собой и с оператором. К примеру, у нас уже есть опыт, когда выстраивается эффективный диалог между трактором и прицепным орудием, которое само дает рекомендации, с какой скоростью необходимо двигаться. Если загрузка неполная, тогда к трактору идет сигнал, что необходимо ускориться. Либо наоборот — орудие вышло на участок поля с более высокой урожайностью и перестало справляться, тогда поступает рекомендация замедлиться. Как и прочие электронные системы, подобное решение снижает влияние человеческого фактора и позволяет выводить работу техники на максимальную эффективность.



В целом, стоит отметить, что интерес к новейшим технологиям и решениям у российских аграриев всегда был и остается высок. К примеру, когда в начале 1990-х годов на российский рынок пришел кормоуборочный комбайн JAGUAR — это было абсолютно новое технологическое решение по заготовке кормов. Он продемонстрировал не достижимые ранее показатели по качеству, производительности и ремонтопригодности. Мы не гонимся за рекордами по производительности. В большинстве случаев хозяйствам нет смысла убирать более 150 т в час, поскольку начнут возникать сложности с логистикой при вывозе и закладке такого объема зеленой массы в траншеи. Другой момент — экономия топлива достигается за счет целого ряда конструкционных решений. У JAGUAR двигатель стоит поперек рамы, и прямой привод на все агрегаты, включая корнкрекер и измельчающий барабан сразу повышает КПД до 15%. Кроме того, имеет значение и то, как стоит радиатор и как он обдувает мотор, обогревается ли горячим воздухом бак для консервантов и т. д.



Уникальным для JAGUAR стала и технология заготовки кукурузного силоса SHREDLAGE®, которую компания CLAAS предложила несколько лет назад, и она успела завоевать популярность не только у американских и европейских, но уже и у российских аграриев. Благодаря более эффективному расщеплению как зерен, так и листостеблевой массы улучшаются процессы ферментации, повышается перевариваемость корма, что дает повышения надоев на 1,5-2 л на корову в течение нескольких месяцев после перехода на кормление этим кормом. Насколько успешна данная технология, подтверждает простой факт: каждый второй комбайн JAGUAR в России сегодня поставляется с этим типом корнкрекеров, притом, что он рассчитан исключительно на заготовку кукурузного силоса, а кукуруза в нашей стране возделывается далеко не во всех сельхозрегионах.

