Новый мета-анализ жвачных животных от Alltech рассматривает проблему нехватки белка, углеродный след и рентабельность

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Сокращение мировых поставок белковых концентратов создает неопределенность как для производителей молока, так и для сектора производства кормов — в основном, по поводу того, откуда будет поступать белок в этом году

Добавьте к этому постоянно растущее давление на фермеров, направленное на то, чтобы они удовлетворяли растущий мировой спрос на молоко и мясо, одновременно снижая нагрузку производства на окружающую среду и сохраняя финансовую жизнеспособность. Хотя достижение баланса между этими, казалось бы, противоречащими друг другу целями может показаться невозможным, компания Alltech опубликовала данные нового мета-анализа для жвачных животных, который доказывает обратное.



Результаты демонстрируют, что «Оптиген»® - источник небелкового азота, может заменить растительные белковые концентраты и позволить производителям молока и мяса одновременно улучшить продуктивность животных, снизить углеродный след и повысить рентабельность. Новые данные мета-анализа, посвященного изучению воздействия добавления «Оптигена» на молочный скот, основаны на результатах 17 исследований, проведенных в шести странах, а исследование в области производства мяса — на результатах 17 исследований, проведенных в девяти странах.



Основные результаты исследования по молочному скоту

«Ответственный выбор источников белка для кормления коров является важной глобальной проблемой в цепочке поставок животноводства. Использование растительных белковых концентратов в рационах жвачных животных может быть ограничено в зависимости от их доступности, нестабильности цен и их воздействия на окружающую среду, — заявил доктор Сахид Салами, научный сотрудник. — Эти мета-аналитические исследования подтвердили, что «Оптиген» является прекрасной альтернативой растительным белковым концентратам в рационах жвачных животных, и его применение приводит к улучшению конверсии корма, рентабельности и экологической безопасности молочного и мясного производства».





Использование «Оптигена» в рационе молочного скота привело к экономии углерода примерно на 54 г CO2 / кг молока.



При экстраполяции на годовой объем производства молока, например, в голландском молочном секторе это будет эквивалентно сокращению выбросов углерода на 574004 т CO2. Такая экономия углерода составляет 10% от общего целевого показателя сокращения для секторов сельского хозяйства и землепользования, которое правительство Нидерландов запланировало к 2030 году.



«Оптиген» частично заменил соевый шрот — примерно на 21% во всех рационах.



За счет «экономии места» в рационе уменьшилось потребление сухого вещества (ПСВ), потребление сырого протеина и азота.



При кормлении «Оптигеном» наблюдалось повышение надоев молока и увеличение конверсии корма на 3%.



Эффективность использования азота у дойных коров увеличилась на 4% благодаря улучшению улавливания азота в рубце. Это также привело к снижению выведения азота с навозом — на 12-13 г азота на корову в день. Эти данные предполагают, что использование «Оптигена» может снизить ежегодное выделение азота с навозом в молочном секторе, например в Германии в среднем на 17028 т — исходя из годовой продуктивности.



Экологические преимущества «Оптигена» заключаются в замене сои и других растительных белковых концентратов, а также в улучшении конверсии.



Основные результаты исследования по мясному скоту

Мета-анализ показал, как частичная замена растительного белка на «Оптиген» продемонстрировала стабильное улучшение привесов и конверсии корма мясного скота.



Улучшение привесов на 8%, конверсии корма на 8%, в том числе благодаря использованию кукурузного силоса, что усилило действие «Оптигена».



Анализ моделирования, основанный на этих преимуществах, показал, что включение в рацион «Оптигена» на 1000 голов мясного скота в заключительной фазе прироста живой массы в 200 кг позволяет:



сократить время до убоя на 9 дней;



сократить расходы на кормление на 1,5 млн руб.;



сократить углеродный след в мясе на 111,5 т CO2, почти на 2,2%.



«Растительные белковые концентраты нестабильны; они колеблются в цене, а их показатели питательности невероятно разнообразны, в то время как «Оптиген», в противоположность этому, обеспечивает стабильное поступление белка в рубец и имеет решающее значение для выполнения его функций, — отметил доктор Вон Холдер, директор группы исследований жвачных животных в Alltech. — Эти новые мета-анализы производства мяса и молока показывают глубину наших исследований в обеих областях, а также универсальность продукта независимо от основного сырья и региона».



В качестве концентрированного источника азота «Оптиген» занимает меньше места в рационе по сравнению с другими источниками азота, такими как соевый и рапсовый шрот, оставляя место для более благоприятных для рубца кормов, таких как корма собственного производства. Это дополнительное «пространство» также может быть использовано для обеспечения рациона большим количеством энергии. В некоторых случаях в рационе также можно снизить содержание сырого протеина, повышая тем самым конверсию корма и снижая риск потери питательности рациона. Эти исследования подтверждают, что кормление «Оптигеном» предлагает уникальные экономические и экологические преимущества для производства молока и мяса и положительно влияет на цепочку поставок продуктов питания.



Для получения дополнительной информации об «Оптигене» и данных мета-анализов посетите страницу Alltech.com/russia/optigen .

