МКБ: Экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью продолжает расти

Московский кредитный банк

С начала 2021 года было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку для экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно

По плану Минсельхоза, эта мера должна способствовать стабилизации ситуации с ценами на рынке. Президент России Владимир Путин считает, что в первую очередь необходимо поддерживать вывоз продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. «Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки», — заверил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе встречи с главой страны.



По словам руководителя Минсельхоза, сельское хозяйство уже планомерно уходит исключительно от зернового экспорта, растет доля поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. В 2020 году удалось добиться существенной прибавки по этой категории. Так, например, по данным «Агроэкспорта», вывоз продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 14% до $4,15 млрд. «Расширяем географию поставок для нишевой продукции. Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мед — в 29. И таких примеров у нас с каждым годом становится все больше», — обращает внимание Патрушев.



В этом году позитивная динамика экспорта агропродукции с высокой добавленной стоимостью, хотя и не по всем позициям, но продолжается, отмечает директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. Так, по состоянию на 4 апреля, объем отгрузок подсолнечного масла за рубеж увеличился до $1,06 млрд с $0,7 млрд годом ранее за такой же период. Вывоз кондитерских изделий вырос до $220 млн ($206 млн на ту же дату в 2020-м), продуктов глубокой переработки зерновых — до $93 млн ($53 млн), напитков — до $95 млн ($74 млн). «Небольшой спад пока наблюдается по мясу птицы, что обусловлено небольшим сокращением производства и ростом внутренних цен, но объемы поставок свинины и говядины значительно прибавили — с $51 млн до $85 млн и с $6 млн до $30 млн соответственно», — приводит цифры Бахова. По ее мнению, главными драйверами прироста экспорта продукции с добавленной стоимостью остаются как раз мясо, подсолнечное масло и сладости. А основными рынками для наращивания поставок этих продуктов являются страны СНГ и Азии.



Программы поддержки экспортеров, в том числе программы субсидирования финансирования, стимулируют российских поставщиков и помогают быть более конкурентными на зарубежных рынках, комментирует Бахова. «Но все-таки правильная организация продаж продукта покупателю, детальный анализ рынков сбыта играют в развитии экспорта первоочередную роль и этому нашим производителям нужно уделить первоочередной внимание», — уверена она.

