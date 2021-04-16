Конференция идей Alltech ONE возвращается в виртуальном формате с эксклюзивным доступом к выступлениям экспертов в области сельского хозяйства

Alltech ONE

Глобальная сельскохозяйственная конференция Alltech, Конференция идей Alltech ONE, возвращается в виртуальном формате 25-27 мая 2021

Вот уже 37 лет ведущее мероприятие Alltech остается бесценным отраслевым ресурсом с уникальным контентом и новаторскими идеями, вдохновением и мотивацией от докладчиков мирового уровня. Виртуальная платформа предоставляет сессии по запросу, основные потоковые выступления и прямую трансляцию вопросов и ответов. В этом году на платформе также представится возможность интерактивного нетворкинга, который позволит участникам общаться с коллегами со всего мира.



«Мы находимся на пороге нового золотого века сельского хозяйства, времени, когда наш дух новаторства вдохновит на „зеленую“ революцию, — заявил д-р Марк Лайонс, президент и главный исполнительный директор Alltech. — Конференция идей Alltech ONE — это связующее звено для творцов перемен, которые формируют будущее сельскохозяйственной отрасли и нашей планеты».



ONE объединяет лидеров мнений и творцов перемен для исследования силы науки, устойчивого развития и передачи информации через истории и примеры. В этом году мероприятие представит выступления, которые раскроют проблемы и возможности в таких отраслях, как аквакультура, молочное и мясное скотоводство, бизнес, растениеводство, коневодство, здоровье и благополучие, домашние животные, свиноводство, птицеводство.



В мае каждого года Конференция идей Alltech ONE собирает более 3500 участников из более чем 70 стран мира в Лексингтоне, штат Кентукки, США. В 2020 конференция ONE была представлена в виртуальном формате и собрала свыше 21 500 участников из 126 стран мира. Регистрация была открыта на протяжении всего года, а новый контент выходил ежемесячно.



Анонсы по основным докладчикам ожидаются в ближайшее время, и в этом году состав обещает быть таким же динамичным, как и прежде. Предыдущими докладчиками на ONE были Беар Гриллс, Колин Пауэлл, Стив Возняк и Бет Комсток.

