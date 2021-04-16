Упаковка для кормов пополнила предложение Kverneland на российском рынке

Kverneland

Сетка для тюков, поставляемая к пресс-подборщикам Kverneland, позволит сократить время на упаковку кормов и снизить расход упаковочного материала

Предложение Kverneland в сегменте кормозаготовительной техники, которое включает в себя одну из наиболее широких линеек машин, теперь пополнилось упаковкой для производимых с их помощью кормов. Уже в этом сезоне «Квернеланд Груп СНГ» предложит российским производителям кормов сенажную сетку, максимально адаптированную для работы с пресс-подборщиками Kverneland.



Благодаря ее высокой прочности (усилие 270 кг на разрыв) требуется делать всего 2,5 оборота для надежной фиксации тюка, что снижает время на упаковку, а также увеличивает выход тюков с одного рулона упаковки.



Испытания продукции, проведенные в хозяйствах Ленинградской, Вологодской, Кировской областей и Республики Мордовии на разных моделях пресс-подборщиков Kverneland, показали, что сетка одинаково плотно прилегает по всей ширине тюка, огибая край, что особенно важно для его плотной фиксации при транспортировке и хранении. Имея прочность на разрыв 270 кг, сетка менее подвержена повреждениям при проведении погрузочных работ, чем образцы для сравнения.



Кроме этого, сетка защищена от разрушения ультрафиолетом, что повышает возможности хранения сенажа. Для удобства работы оператора в рулонах предусмотрена сигнальная красная полоса, которая заранее сообщит, что осталось 50 м сетки и скоро потребуется замена.



«Пресс-подборщики Kverneland имеют высокую производительность, поэтому используемая упаковка должна, с одной стороны, максимально соответствовать этому уровню и не вызывать простои техники. С другой стороны, она должна гарантировать сохранность произведенных кормов при транспортировке и хранении, — рассказывает Иван Бакунин, руководитель отдела запасных частей компании «Квернеланд Груп СНГ». — Факт соответствия упаковки требованиям, предъявляемым к ней производителями кормов на этапе работы и хранения, подтверждается рядом проведенных испытаний».



Сетка шириной 1,25 м поставляется в рулонах по 3 тыс. м. Помимо сетки, в предложении для упаковки кормов от Kverneland появились также пятислойная агрострейч-пленка и сеновязальный шпагат. Вся линейка упаковки для кормов разработана с учетом технических характеристик и высокой производительности пресс-подборщиков Kverneland.

