Власти не намерены переносить срок маркировки мороженого и сыров в России

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Правительство РФ не планирует переносить с 1 июня текущего года срок введения обязательной маркировки сыров и мороженого в России, следует из комментариев участников совещания по теме маркировки молочной продукции, которое состоялось в четверг

В совещании приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По словам источника РИА Новости, который также участвовал в мероприятии, они указали, что переноса сроков маркировки сыра и мороженого не будет.



Согласно аудиозаписи совещания, которая имеется в распоряжении агентства, глава Минпромторга сообщил, что к настоящему времени к системе цифровой маркировки подключились пока только 72% производителей сыров и еще меньше — всего 37% — производителей мороженого.



«Мы в понедельник направляли региональным штабам актуальные списки компаний, которые специализируются на широкой номенклатуре по „молочке“ и которые зарегистрированы также в системе „Меркурий“, но при этом до сих пор не подключились к системе маркировки. Очевидно, что чем позже это произойдет, тем, собственно, это будет более обременительно для всех, с учетом принятого правительством решения», — сказал Мантуров.



Замглавы Минсельхоза, в свою очередь, отметила, что, по данным аграрного министерства, ситуация с подключением производителей в системе маркировки лучше. «По нашему мнению, процент регистрации в системе „Честный знак“ достаточно высокий, и никаких предпосылок для переноса сроков для первой группы, мороженого и сыров, мы не видим», — сказала Лут.



«Идет достаточно системная и хорошая регистрация, и мы понимаем, что за оставшийся срок никаких рисков нет. Все предприятия должны быть зарегистрированы. Кто не зарегистрирован, какие регионы еще не зарегистрированы, у нас эта информация есть, поэтому здесь мы будем в режиме онлайн с вами общаться, но, естественно, до 1 июня все должны быть зарегистрированы», — добавила замминистра.



Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года.

