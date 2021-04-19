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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Remote Service 2.0: число машин CLAAS, подключенных к обновленной системе, вырастет в 3 раза


CLAAS

CLAAS

Компания CLAAS реализует пилотный проект по подключению машин к обновленной системе Remote Service 2.0 в южных регионах, Центральном Черноземье и на Дальнем Востоке. К началу сезона полевых работ пилотная фаза эксплуатации системы будет расширена и охватит уже всю территорию России. Ожидается, что к концу 2021 г. число машин CLAAS, подключенных к системе удаленного технического обслуживания Remote Service 2.0, увеличится в три раза

Обновленная система Remote Service 2.0 была адаптирована под российский рынок с учетом запросов официальных дилеров CLAAS. Так, система оптимизирована для упрощенного мониторинга большого количества машин, находящихся в зоне ответственности дилера. Кроме того, были добавлены функции мониторинга истечения сроков лицензий автопилота и TELEMATICS. Благодаря нововведениям работа с информацией о текущем состоянии машин стала более эффективной: дилер может видеть полный парк техники CLAAS, сортировать данные и оперативно реагировать на поступающие от машин сигналы. 

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Напомним, Remote Service 2.0 позволяет дистанционно отслеживать техническое состояние техники CLAAS. В сервисном диспетчерском пункте официального дилера устанавливается монитор. На нем через специальную веб-платформу в режиме реального времени выводятся технические данные о состоянии машин, в том числе уведомления об ошибках и сбоях, которые требуют оперативного устранения, а также данные для удобного планирования технического обслуживания. 

Придерживаясь принципа «ваши данные принадлежат вам», компания CLAAS с согласия клиента получает доступ лишь к эксплуатационным и техническим сведениям о состоянии машины. А через сайт CLAAS TELEMATICS в любой момент времени можно проверить, видна ли ваша машина в системе Remote Service у дилера, а также предоставить свое согласие на доступ к данным о машине или отменить его. 

CLAAS 

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