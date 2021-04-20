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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Ростсельмаш и ДГТУ создают студенческое конструкторское бюро


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» и Донской государственный технический университет реализуют совместный проект создания студенческого конструкторского бюро технологической оснастки. В новом КБ будущие инженеры оттачивают навыки проектирования на примере реальных задач производства. Есть первые результаты

В рамках совместного проекта учащиеся кафедры «Машины и автоматизация сварочного производства» ДГТУ по заказу «Ростсельмаша» спроектировали сварочную оснастку для первых трех узлов перспективной модификации зерноуборочного комбайна серии Acros. Работу курируют руководство кафедры и ведущие инженеры-конструкторы предприятия. «„Ростсельмаш“ - флагманский партнер ДГТУ. В тесной связке мы реализуем различные образовательные и научные проекты, — рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Одна из ключевых задач — формирование инструментов поддержки молодых исследователей, привлечение их к реализации прорывных проектов, важных для экономики региона. Поэтому создание студенческого конструкторского бюро технологической оснастки своевременно. По заказу компании студенты займутся выполнением НИОКР на высокотехнологичном оборудовании, погрузятся в специфику компании и в будущем будут трудоустроены». 

«Активное сотрудничество с вузами — один из приоритетов кадровой политики компании „Ростсельмаш“. „Ростсельмаш“ и ДГТУ вместе более 90 лет. За это время крупнейший технический вуз подготовил тысячи специалистов для предприятия. Сегодня „Ростсельмаш“ ведет большую работу в области создания агромашин нового поколения, цифровизации сельскохозяйственной техники. Совместные с ДГТУ проекты, такие как Донской инжиниринговый центр, „Школа Х“, „Проекториум РСМ“, позволяют талантливым молодым инженерам включаться в этот процесс еще на этапе обучения. Студенческое конструкторское бюро техоснастки — новое направление нашего сотрудничества. Уверен, оно будет успешным», — отметил директор по персоналу компании «Ростсельмаш» Денис Радионов.

Пока студенческое КБ техоснастки проходит этап формирования и функционирует на базе кафедры ДГТУ, однако в ближайшие недели переедет в Академию «Ростсельмаша», где для него выделена аудитория. Территориальная приближенность к предприятию позволит  будущим инженерам работать в тесной связке со специалистами компании и в любой момент «примерить» свои идеи на действующее производство.

«Ростсельмаш» 

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