Косилки-медалистки Kverneland вышли на российский рынок

Kverneland Group

Компания Kverneland Group выводит на российский рынок задненавесные дисковые косилки-плющилки Kverneland 3332 MR/МТ и 3336 МТ, получившие титул «Машина года» на выставке SIMA 2017

С апреля 2021 года российское подразделение международного концерна Kverneland Group, компания «Квернеланд Груп СНГ», начинает в России продажи задненавесных косилок-плющилок Kverneland 3332 MR/МТ шириной 3,2 м и 3336 МТ шириной 3,6 м.



Оба типа машин созданы специально для работы на трудных рельефах. Для российских аграриев именно неровность и небезопасность полей становятся основным поводом для беспокойства. Так, исследования «Квернеланд Груп СНГ» показывают, что не менее 20% эксплуатационных расходов приходится на ремонт косилок из-за попадания в механизмы посторонних предметов (камни, мусор и т. д.) и сильных ударных нагрузок. С новым поколением задненавесных косилок 3332 MR/МТ и 3336 МТ проблемы полей решаются надежностью конструкции и ее оптимальной приспособленностью под российские условия работы.



Так, в первую очередь, это знаменитые круглые диски — визитная карточка косилок Kverneland, — которые мгновенно удаляют камни, не создавая риска засорения, что снижает ударные нагрузки на трансмиссию и режущий аппарат до минимума. Но главное, диски такой формы не создают опасности для оператора при наезде на препятствие, не срываются с резьбы при заклинивании.



Прочный, полностью сварной корпус режущего аппарата, не допускающий утечки масла, способствует постоянному охлаждению его во время работы, что приводит к продлению срока службы всего агрегата. При этом объем масла в косилочном брусе один из самых больших на рынке — 4,5 л.







Модели Kverneland 3332 МТ и Kverneland 3336 МТ оснащены пальцевым плющильным аппаратом SemiSwing (битерным плющением), Kverneland 3332 MR — вальцами.



«Полукачающиеся пальцы являются еще одним патентом Kverneland Group: их точка крепления смещена от края к центру, — рассказывает специалист по кормозаготовительной технике компании «Квернеланд Груп СНГ» Владимир Жуков. — Во время вращения вала и действия центробежной силы один край пальца упирается в вал, таким образом получается рычаг, увеличивающий силу плющения. Кроме того, нежесткое закрепление позволяет при резко возрастающей нагрузке свободно отгибаться, пропуская засор, а затем возвращаться в исходное положение».



Что касается вальцов (с шевронным рисунком по всей ширине) на модели 3332 MR, то верхний из них немного смещен вперед по отношению к нижнему. Такое решение обеспечивает оптимальную подачу материала с режущих дисков в плющильный аппарат, устраняя необходимость в сложных системах с дополнительными направляющими. Каждый из вальцов имеет привод. Пластина кондиционера плющилки независимо регулируется как спереди, так и сзади, что позволяет гибко настраивать ее в соответствии с жесткостью культуры.



Главной характеристикой косилок является система подвески QuattroLink, принцип работы которой был позаимствован у гоночных болидов. Так, инженеры Kverneland Group полностью ушли от варианта крепления подвески на одном пальце, разработав принципиально новую запатентованную систему, основой которой стал параллелограмм. Косилка фактически свободно подвешена над полем на четырех рычагах. Это обеспечивает точное копирование рельефа и высокую скорость кошения.



Система защиты такой плавающей конструкции от наезда на препятствие работает по всей ширине захвата косилки, включая часть, расположенную близко к трактору. Подвеска позволяет косилке буквально обойти препятствие, отведя корпус назад и вверх, а затем вернуться к работе на той же скорости и с заданным давлением. Диапазон колебания подвески составляет 700-400 мм вверх и 300 мм вниз, при этом давление на грунт остается неизменным в любых условиях и задается в зависимости от выбранной модификации либо механически, либо непосредственно из кабины трактора при помощи гидравлической системы регулировки.



Система стала революционной на рынке косилок, благодаря чему косилки получили звание «Машина года» на выставке SIMA в 2017 году и до сих пор не имеют аналогов. В этой подвеске использовано минимальное количество механических деталей и соединений гидравлической системы. Это делает модель надежной в эксплуатации и не требующей значительных затрат на обслуживание, что особенно привлекательно для российских покупателей.

