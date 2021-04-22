CLAAS отмечает рост подключений к системе Telematics

CLAAS

Россия вошла в первую пятерку стран мира с самыми активными подключениями к системе CLAAS Telematics. По оценке экспертов CLAAS, спрос на цифровые технологии становится трендом в российском аграрном секторе. Так, в 2020 году в России к Telematics было подключено 75% техники CLAAS

Ожидается, что в 2021-м этот показатель преодолеет планку в 80%. В первую очередь это обусловлено расширением предложения от CLAAS: в этом году в базовую комплектацию тракторов входит пакет Telematics Advanced с пятилетней лицензией. Ранее была доступна только лицензия Basic на 1 год.







Telematics Advanced позволяет собирать все данные от машин, анализировать результативность их работы и оперативно сообщать об ошибках и техническом обслуживании — для повышения эффективности. Программа отображает на карте колеи движения с точками замера параметров (скорости, загрузки двигателя, расхода топлива) для контроля соответствия работ агротехтребованиям. Все данные выгружаются в форматы PDF и Excel, в которых удобно отправлять отчеты для руководителей и учетчиков (включая данные по расходу топлива). Также для официальных дилеров CLAAS доступна платформа Remote Service 2.0, позволяющая дистанционно отслеживать техническое состояние техники CLAAS. Данное предложение поможет снизить стоимость пользования цифровым продуктом и таким образом преодолеть один из главных факторов, сдерживающих развитие цифровизации сельского хозяйства.

