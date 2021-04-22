Открытый вебинар «Первого Бита» «Автоматизация сельского хозяйства»

ИТ-интегратор приглашает 28 апреля в 11 ч. (Мск) на онлайн-мероприятие производителей, руководителей агрохолдингов, оптовых и розничных продавцов молочной продукции, IT-специалистов, начальников производств, коммерческих директоров
«БИТ.Агро. Автоматизация сельского хозяйства» — серия бесплатных обучающих вебинаров для аграриев и фермеров, предназначенная для дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных предприятий.
Предстоящий вебинар будет посвящен автоматизации фермы и предстоящей обязательной маркировке молочной продукции. Вы получите необходимые знания об автоматизации бизнес-процессов на производстве, в бухгалтерии и в поле.
Программа мероприятия:
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автоматизация фермы
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какие технологии для автоматизации фермы есть сегодня
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где и как сэкономить на автоматизации
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технологии автоматизации отраслевого учета
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технологии сбора информации с датчиков
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примеры внедрения технологий в растениеводстве, животноводстве
Маркировка молочной продукции:
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нормативные документы по маркировке молочной продукции
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этапы внедрения маркировки молочной продукции
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особенности каждого из этапов маркировки молочной продукции, сроки внедрения
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особенности нанесения кодов маркировки
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технические решения по маркировке
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ответы на вопросы участников
Эксперты:
Елена Рябова, эксперт по маркировке, «Первый Бит»
Алексей Бабичев, эксперт по автоматизации сельского хозяйства, «Первый Бит»
Присылайте свои вопросы для обсуждения уже сейчас, чтобы их рассмотрели на вебинаре: ABSobolkov@1cbit.ru