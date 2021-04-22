разделы

реклама

журналы

USD

75.453 (-1,46%)

EUR

90.583 (-1,74%)

MOEX

3600.35 (1,08%)

BRENT

65.29 (-0,05%)

Пшеница

713.2 (5,94%)

Сахар

16.92 (-0,12%)

USD

75.453 (-1,46%)

EUR

90.583 (-1,74%)

MOEX

3600.35 (1,08%)

BRENT

65.29 (-0,05%)

Пшеница

713.2 (5,94%)

Сахар

16.92 (-0,12%)

USD

75.453 (-1,46%)

EUR

90.583 (-1,74%)

MOEX

3600.35 (1,08%)

BRENT

65.29 (-0,05%)

Пшеница

713.2 (5,94%)

Сахар

16.92 (-0,12%)

USD

75.453 (-1,46%)

EUR

90.583 (-1,74%)

MOEX

3600.35 (1,08%)

BRENT

65.29 (-0,05%)

Пшеница

713.2 (5,94%)

Сахар

16.92 (-0,12%)

USD

75.453 (-1,46%)

EUR

90.583 (-1,74%)

MOEX

3600.35 (1,08%)

BRENT

65.29 (-0,05%)

Пшеница

713.2 (5,94%)

Сахар

16.92 (-0,12%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Открытый вебинар «Первого Бита» «Автоматизация сельского хозяйства»

Партнёрский материал


«Первый Бит»

«Первый Бит»

ИТ-интегратор приглашает 28 апреля в 11 ч. (Мск) на онлайн-мероприятие производителей, руководителей агрохолдингов, оптовых и розничных продавцов молочной продукции, IT-специалистов, начальников производств, коммерческих директоров

«БИТ.Агро. Автоматизация сельского хозяйства» — серия бесплатных обучающих вебинаров для аграриев и фермеров, предназначенная для дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных предприятий.

Предстоящий вебинар будет посвящен автоматизации фермы и предстоящей обязательной маркировке молочной продукции. Вы получите необходимые знания об автоматизации бизнес-процессов на производстве, в бухгалтерии и в поле. 

Программа мероприятия:

  • автоматизация фермы

  • какие технологии для автоматизации фермы есть сегодня

  • где и как сэкономить на автоматизации

  • технологии автоматизации отраслевого учета

  • технологии сбора информации с датчиков

  • примеры внедрения технологий в растениеводстве, животноводстве

Маркировка молочной продукции:

  • нормативные документы по маркировке молочной продукции

  • этапы внедрения маркировки молочной продукции 

  • особенности каждого из этапов маркировки молочной продукции, сроки внедрения

  • особенности нанесения кодов маркировки

  • технические решения по маркировке

  • ответы на вопросы участников

Эксперты:

Елена Рябова, эксперт по маркировке, «Первый Бит»

Алексей Бабичев, эксперт по автоматизации сельского хозяйства, «Первый Бит»

Присылайте свои вопросы для обсуждения уже сейчас, чтобы их рассмотрели на вебинаре: ABSobolkov@1cbit.ru

Бесплатная регистрация обязательна

«Первый Бит» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021
Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции

«Агротехника и технологии»

Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции
"Агроинвестор" №04, апрель 2021

Журнал

"Агроинвестор" №04, апрель 2021
Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат

«Агроинвестор»

Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат
Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн