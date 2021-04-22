Открытый вебинар «Первого Бита» «Автоматизация сельского хозяйства»

«Первый Бит»

ИТ-интегратор приглашает 28 апреля в 11 ч. (Мск) на онлайн-мероприятие производителей, руководителей агрохолдингов, оптовых и розничных продавцов молочной продукции, IT-специалистов, начальников производств, коммерческих директоров

«БИТ.Агро. Автоматизация сельского хозяйства» — серия бесплатных обучающих вебинаров для аграриев и фермеров, предназначенная для дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных предприятий.



Предстоящий вебинар будет посвящен автоматизации фермы и предстоящей обязательной маркировке молочной продукции. Вы получите необходимые знания об автоматизации бизнес-процессов на производстве, в бухгалтерии и в поле.



Программа мероприятия:



автоматизация фермы



какие технологии для автоматизации фермы есть сегодня



где и как сэкономить на автоматизации



технологии автоматизации отраслевого учета



технологии сбора информации с датчиков



примеры внедрения технологий в растениеводстве, животноводстве



Маркировка молочной продукции:



нормативные документы по маркировке молочной продукции



этапы внедрения маркировки молочной продукции



особенности каждого из этапов маркировки молочной продукции, сроки внедрения



особенности нанесения кодов маркировки



технические решения по маркировке



ответы на вопросы участников



Эксперты:



Елена Рябова, эксперт по маркировке, «Первый Бит»



Алексей Бабичев, эксперт по автоматизации сельского хозяйства, «Первый Бит»



Присылайте свои вопросы для обсуждения уже сейчас, чтобы их рассмотрели на вебинаре: ABSobolkov@1cbit.ru



Бесплатная регистрация обязательна

