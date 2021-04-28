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Надежная, полезная и детальная информация. Ей пользуются более 38 000 фермеров в 17 странах мира, что подтверждает: Field Manager по праву заслуживает свое имя. Фермеры и агрономы используют его для управления более чем четырьмя миллионами гектаров от посева до уборки урожая. Это делает наше цифровое решение одной из ведущих в мире платформ для оптимизации выращивания сельскохозяйственных культур. Этот инструмент не перестанет удивлять и будет открывать все новые возможности

Одной из его сильных сторон является точное знание каждой области и зоны поля пользователя. Приложение может точно указать, где и в каком объеме требуется применение СЗР, даже во время засухи. Рекомендации по применению СЗР с учетом различий конкретных зон увеличивают прибыль в среднем на 33 евро на гектар*. Значительно снижаются и затраты времени. Например, можно сэкономить 30 процентов по сравнению со стандартными тремя применениями фунгицидов для озимой пшеницы**. Фермерам больше не нужно оценивать оптимальную эффективность фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, питательных веществ и регуляторов роста, так как они могут полагаться на точное моделирование прогнозирования рисков и предварительные рекомендации по защите растений. Приложение Field Manager располагает подробными знаниями обо всех этих факторах. В нем анализируются многочисленные наборы данных, такие как спутниковые, метеорологические и полевые данные, используются искусственный интеллект и моделирование рисков в сельском хозяйстве на основе многолетнего опыта. Различные карты внесения позволяют специально контролировать или пропускать определенные области в пределах поля и использовать оптимальную дозировку для каждой зоны.



Значительно упрощено в последней версии Field Manager сотрудничество между фермерами и агрономами. Теперь фермеры могут предоставить консультантам доступ к своим полям без их личного присутствия.



Улучшилось также управление питательными веществами. Фермеры могут создавать карты внесения удобрений с дифференцированной нормой на основе карт исторических потенциалов урожая или ежедневно обновляемых карт биомассы и таким образом оптимизировать внесение удобрений для N, P, K.



Погода также больше не будет преподносить сюрпризов. В дополнение к точным региональным данным и прогнозам погоды в Field Manager были интегрированы данные местных частных метеорологических станций с привязкой к зоне, что обеспечит еще большую точность в прогнозировании риска заболеваний и вредителей.



Достигла ли компания Field Manager своих пределов? «Наоборот, — говорит Андре-Георг Гирг, руководитель отдела коммерческих операций компании BASF, — цифровизация создает все больше возможностей. В то же время она необходима для обеспечения долгосрочного и устойчивого производства продуктов питания в разнообразном сельскохозяйственном и природном ландшафте».



*Испытания на хозяйствах для оз. пшеницы DE, FR, GB 2015-2017 (n = 66)



**Полевые испытания для оз. пшеницы DE, FR, GB, PL, BE, UKR 2017-2019 (n = 81)

