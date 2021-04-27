V Международная конференция «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 4 июня 2021 года организует юбилейную, V международную конференцию «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна». Мероприятие будет интересно потенциальным и действующим игрокам отрасли: инвесторам, руководителям предприятий и департаментов, начальникам производств

Конференция состоится в отеле Courtyard by Marriott Moscow Paveletskaya, который расположен по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 8, стр. 3. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00.



Стоимость участия — 20 000 рублей, для компаний-членов Ассоциации — 17 000 рублей. В стоимость входит участие в конференции, питание, доступ к материалам конференции. Купить билет на событие можно по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1623910/



В ходе мероприятия будут рассмотрены такие вопросы, как мировой баланс производства и потребления крахмала и продуктов с высокой добавленной стоимостью, ведение бизнеса в новых условиях, актуальные изменения в законодательстве, субсидии и государственная поддержка индустрии. Вторая часть мероприятия будет посвящена потребительским трендам спектра пищевых ингредиентов из растительного сельскохозяйственного сырья.



Программа мероприятия:

10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.



11:00 Первая сессия — «Глобальный рынок глубокой переработки зерна в постпандемийный период».



Модератор сессии — Алексей Аблаев, президент Российской биотопливной ассоциации.



Приглашенные спикеры:



Д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор Giract, Швейцария.



Джон Боде, президент Corn Refiners Association, США.



Андрей Вусык, зам. генерального директора Mayande Group, Китай.



Джейми Фортескью, управляющий директор Starch Europe, Бельгия.



Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия.



13:30 Обед.



14:30 Вторая сессия — «Потребительские тренды и возможности рынка продукции глубокой переработки зерна».



Приглашенные спикеры:



Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк», Россия.



Марина Сидак, к. э. н., преподаватель кафедры статистики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Россия.



Сергей Михнюк, исполнительный директор Национального кормового союза, Россия.



Юлия Дорофеева, директор по маркетингу, «Объединенные кондитеры», Россия.



17:00 Фуршет.



Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1623910/



Контакты для вопросов по поводу участия в качестве слушателя, спикера или спонсора: pr@starchunion.com, +7(961)527-64-12, +7 (916) 111-30-29

