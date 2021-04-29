Концерн «Покровский» в 2021 году продолжит работу по сохранению плодородия своих земель

Концерн «Покровский»

Компания известна как эффективный сельхозпроизводитель с высокой культурой земледелия

20 апреля на парламентских слушаниях Государственной думы РФ на тему «Законодательное обеспечение эффективного развития АПК и производства улучшенной и органической сельскохозяйственной продукции» председатель комитета ГД по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин обратил внимание на катастрофическую ситуацию с деградацией плодородия почв в Российской Федерации. «Уже 51 млн га кислых почв, 25 млн га переувлажненных и заболоченных земель. При этом появились и пустыни. По гумусу 25% почв уже ниже минимального, и лишь только 45% могут быть отнесены к сильно- и среднегумусированным. А как может быть иначе, если в 35 раз сократили площади гипсования, в 12 раз — площади известкования, в 6 раз сократили внесение органических удобрений, в 3 раза — минеральных удобрений», — возмутился Владимир Кашин в своем докладе.



Напомним, что летом 2020 года меры по обеспечению охраны и восстановлению плодородия почв были приняты на законодательном уровне. В частности, Федеральный закон № 308-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в ст. 22 ФЗ „О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами“» и Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» обязывают собственников и арендаторов сельскохозяйственных угодий проводить мониторинг состояния почвы и восстанавливать ее плодородие.



В Краснодарском крае разработана «Стратегия-2030», в рамках которой создается кластер экологизированного агропромышленного комплекса. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в регионе работают ключевые законы для всех сельхозпроизводителей — «О сохранении плодородия почв», «О развитии животноводства», принят нормативный акт «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, экологичная сельхозпродукция будет производиться на 70% всей посевной площади региона. Для этого готовится необходимая законодательная база, предполагающая использование щадящего севооборота и обязательное внесение в почву органики, что качественно сказывается на плодородии сельхозземель, а также урожайности и качестве продукции.



Концерн «Покровский» принимает активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды. Ежегодно сельхозпредприятия агрохолдинга вносят около 500 тыс. т органических удобрений (навоз КРС), что увеличивает содержание гумуса и поддерживает долговременное плодородие почвы.



«На своих полях мы применяем элементы биологизации для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций, — прокомментировал директор по агробизнесу концерна «Покровский» Станислав Кашуба. — С этого года начали использовать дроны для внесения энтомофагов с целью уничтожения вредителей. Помимо этого, очень бережно относимся к плодородию почвы: ежегодно вносим по 500 тыс. т органических удобрений, следуем основополагающим законам земледелия — чередование культур, соблюдение степени нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, то есть подсолнечником и сахарной свеклой, использование в севообороте многолетних трав».



Эти меры дают положительный эффект: по данным агрохимического обследования почв предприятий концерна за 10 лет, даже при получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в них сохранилось содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия. Также концерн «Покровский» активно вводит системы картирования полей, которые позволяют эффективнее использовать минеральные удобрения. В 2021 году концерн «Покровский» продолжит работу по сохранению плодородия принадлежащей ему земли.

