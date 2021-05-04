В ФГБУ «ВГНКИ» обсудили вопросы формирования регистрационных досье на кормовые добавки с представителями отрасли

ФГБУ «ВГНКИ»

28 апреля во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») при участии исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка состоялось обсуждение вопросов формирования регистрационных досье на кормовые добавки

Мероприятие стало своеобразной вехой на пути выстраивания эффективного диалога с представителями бизнес-структур, формирующими рынок кормов и кормовых добавок. Выступая с приветственным словом, директор ФГБУ «ВГНКИ» Леонид Киш отметил, что круглый стол организован по инициативе Национального кормового союза, в адрес которого поступает достаточно много запросов с просьбами разъяснить те или иные процедуры при регистрации кормовых добавок.



Детализированные рекомендации для заинтересованных представителей отрасли сформулировала заместитель начальника службы экспертизы лекарственных средств, кормовых добавок и фармаконадзора ВГНКИ Оксана Точиева.



Эксперт подробно описала этапы подготовки регистрационного досье, обратив внимание на основные ошибки при его составлении.



Участники круглого стола задали ряд вопросов технического характера, большая часть которых касалась разъяснений процедуры проведения регистрационных исследований. В ходе обсуждений прозвучало предложение о проведении предварительных испытаний, результаты которых можно было бы использовать при дальнейшем формировании пакета документов. По словам Леонида Киша, инициатива будет рассмотрена в рамках внутреннего совещания с уполномоченными сотрудниками учреждения.



Дополнительно директор ВГНКИ призвал участников отрасли принять активное участие в обсуждении законопроекта «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О ветеринарии“ в части государственной регистрации кормовых добавок» на стадии его рассмотрения. «Ваши дополнения и практические рекомендации крайне важны при составлении положений нормативно-правовой базы», — подчеркнул Леонид Киш.



В завершение встречи руководитель ВГНКИ еще раз выразил готовность к открытому диалогу с деловыми кругами и призвал направлять вопросы как напрямую в учреждение, так и через Национальный кормовой союз.



Для справки: Полный перечень документов для регистрации кормовых добавок для животных представлен на сайте Россельхознадзора .

