«Ростсельмаш» открыл корпоративный класс в Республике Саха (Якутия)

«Ростсельмаш»

29 апреля ведущий производитель агротехники — компания «Ростсельмаш» - открыл аудиторию имени Айаала Ивановича Степанова в Арктическом государственном агротехнологическом университете на базе инженерного факультета

Класс оснащен новейшим мультимедийным оборудованием, методическими и учебными материалами, узлами и деталями тракторов и комбайнов. Благодаря такому оснащению эффективность практико-ориентированного обучения станет выше, а значит, завтрашние выпускники смогут уверенно осваивать современные технологии и современную сельскохозяйственную технику.



Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный поблагодарил компанию «Ростсельмаш» за вклад в аграрное образование региона: «Открытие специализированного корпоративного класса имеет исключительно важное значение для подготовки высококвалифицированных специалистов и в целом развития сельского хозяйства. Теперь теорию и практику учащиеся смогут изучать на примере настоящих агрегатов техники „Ростсельмаш“ - той техники, на которой в дальнейшем будут работать».



Врио ректора Арктического ГАТУ Константин Кривошапкин выразил уверенность, что аудитория «Ростсельмаша» поможет студентам получить полный комплекс знаний по сельскохозяйственной технике и агроинженерии.



Корпоративному классу «Ростсельмаша» в Арктическом ГАТУ присвоено имя видного государственного и общественного деятеля республики Айаала Ивановича Степанова. «Для меня большая честь участвовать в открытии данной аудитории. Я лично знал Айаала Ивановича. В 2017 году он в составе республиканской делегации посещал наше предприятие. Мы обсуждали вопросы, связанные с повышением уровня подготовки молодых специалистов, в т. ч. участие „Ростсельмаша“ в образовательном процессе», — поделился ведущий менеджер компании Юрий Давиденко.



В открытии аудитории принял участие отец Айаала Степанова. «Я очень рад и горд, что имя моего сына будет увековечено таким образом. В наше время должны повсеместно создаваться такие инновационные, передовые кабинеты. Я хочу, чтобы знания, которые молодые люди получат здесь, позволили им стать высококвалифицированными специалистами», — сказал Иван Степанов.



Аудитория «Ростсельмаша» в Арктическом государственном агротехнологическом университете заработала в рамках корпоративной международной программы «Образование». В марте 2021 программа «Ростсельмаша» отметила 10-летие. За это время компания открыла в России и за рубежом свыше 100 специализированных классов: более 70 — в ведущих аграрных и технических вузах и более 30 — в средних специальных учебных заведениях. География программы охватывает регионы страны от центра России до Дальнего Востока, Казахстан, Узбекистан, Молдавию, Эстонию, Латвию, Словакию, Болгарию.

