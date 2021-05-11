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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Aco Funki и Nedap Livestock приглашают на вебинар

Партнёрский материал


Nedap Livestock Management

Nedap Livestock Management


Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в вебинаре компаний Aco Funki и Nedap Livestock с международными экспертами в области технологических решений для свиноводства

Тема: «Системный подход в свиноводстве #2: как повысить показатели в опоросном отделении?»

Дата/время: 27 мая 2021 г., 11.00 (мск)

В рамках вебинара спикеры поднимут темы

  • повышения производительности в опоросном отделении;

  • контроля корма;

  • биобезопасности; 

  • цифровизации и сбора актуальных данных о поведении животных.

Приглашенные эксперты:

Карел Ликар, доктор с.-х. наук, дипломированный инженер Aco Funki;
Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock.


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