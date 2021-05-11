Aco Funki и Nedap Livestock приглашают на вебинар

Nedap Livestock Management



Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в вебинаре компаний Aco Funki и Nedap Livestock с международными экспертами в области технологических решений для свиноводства



Тема: «Системный подход в свиноводстве #2: как повысить показатели в опоросном отделении?»



Дата/время: 27 мая 2021 г., 11.00 (мск)



В рамках вебинара спикеры поднимут темы



повышения производительности в опоросном отделении;



контроля корма;



биобезопасности;



цифровизации и сбора актуальных данных о поведении животных.



Приглашенные эксперты:



Карел Ликар, доктор с.-х. наук, дипломированный инженер Aco Funki;

Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock.

