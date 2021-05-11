Aco Funki и Nedap Livestock приглашают на вебинар

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в вебинаре компаний Aco Funki и Nedap Livestock с международными экспертами в области технологических решений для свиноводства
Тема: «Системный подход в свиноводстве #2: как повысить показатели в опоросном отделении?»
Дата/время: 27 мая 2021 г., 11.00 (мск)
В рамках вебинара спикеры поднимут темы
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повышения производительности в опоросном отделении;
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контроля корма;
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биобезопасности;
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цифровизации и сбора актуальных данных о поведении животных.
Приглашенные эксперты:
Карел Ликар, доктор с.-х. наук, дипломированный инженер Aco Funki;
Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock.
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