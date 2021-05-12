ОВК поставит МХК «ЕвроХим» цистерны для перевозки метанола

НПК ОВК

ПАО «Научно-производственная корпорация „Объединенная вагонная компания“» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания») (MOEX: UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, поставит для АО «МХК „ЕвроХим“», одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, 109 вагонов-цистерн для перевозки метанола. Отгрузка партии планируется до конца августа текущего года

Подвижной состав на тележке 25 тс будет использоваться в парке АО «Новомосковская акционерная компания „Азот“» (НАК «Азот, входит в состав холдинга «ЕвроХим»), одного из крупнейших химических предприятий России по выпуску азотных удобрений и карбамида. С выполнением нового контракта общее количество тихвинских вагонов в консолидированном парке МХК «ЕвроХим» составит 1,3 тыс. ед. Сотрудничество компаний развивается с 2018 года.



Вагон-цистерна модели 15-6880 для перевозки метанола и его производных выпускается в габарите 1-Т. Увеличенный объем котла (88 м3) и повышенная грузоподъемность (73 т) позволяют загрузить в тихвинский вагон почти на 2 т больше, чем в типовой аналог. Благодаря увеличенной погрузке снижается тарифная составляющая порожнего пробега вагона, что в конечном итоге ведет к сокращению стоимости перевозки одной тонны груза.



В конструкции вагона-цистерны использован котел с ломаной осью, что обеспечивает гарантированный уклон к сливному прибору и максимальную полноту слива груза. Другие передовые технические решения, примененные в конструкции, повышают безопасность вагона. Так, котел цистерны оборудован современным предохранительным клапаном с разрывной мембраной из фольгированного материала. Его работа предотвращает повышенное давление внутри котла, снижая вероятность выброса метанола и его паров во внешнюю среду.



Тихвинский вагон оснащен инновационными тележками модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс, что дает существенные конкурентные преимущества перед аналогами на рынке. Межремонтные пробеги тихвинской цистерны увеличены до 1 млн км (или 8 лет), а срок службы — до 32 лет. Вагоны-аналоги на типовых тележках направляются в первый деповской ремонт после 210 тыс. км пробега (или после 2 лет), в последующие — после 110-160 тыс. км пробега (или после 2 лет), при этом срок службы составляет 24 года.

