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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

X Международный ветеринарный конгресс, апрель 2021 года

Партнёрский материал

С 20 по 23 апреля 2021 года в Конгресс-центре особой экономической зоны «Технополис» в Москве прошел Юбилейный X Международный ветеринарный конгресс. Программа четырех дней этого ключевого события ветеринарной отрасли была очень насыщенной, участники X МВК имели возможность не только услышать доклады ведущих мировых спикеров, но и повысить свою профессиональную квалификацию

Юбилейный X Международный ветеринарный конгресс в цифрах

- 300 участников офлайн

- 500 участников онлайн

- 110 докладов на актуальные темы отрасли

- 85 ведущих российских и 25 иностранных спикеров

- 2 мощных уникальных digital-инструмента — онлайн-платформа и мобильное приложение

- 52 СМИ освещали события конгресса

- 45 партнерских государственных, общественных, отраслевых и информационных компаний

- 100 часов профессиональной подготовки и уникальных знаний

В работе конгресса приняли участие около 1000 специалистов отрасли. Свои знания и результаты разработок, исследований представили сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), Всемирной ветеринарной ассоциации, отраслевых ассоциаций РФ, ученые ведущих мировых институтов в области ветеринарии, животноводства и биотехнологии.

Участники конгресса, для которых была сформирована обширная научно-практическая программа, — руководители, врачи животноводческих комплексов и птицефабрик, агрохолдингов России, специалисты областных и межобластных ветеринарных лабораторий, ученые ведущих ветеринарных НИИ России и стран СНГ, частнопрактикующие ветеринарные врачи, производители лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых добавок и кормов, государственные гражданские служащие ветеринарной службы.

Участие в конгрессе позволило широкому кругу ветеринарных специалистов Российской Федерации ознакомиться с передовыми достижениями ветеринарного сопровождения производства продукции животноводства, с новыми трендами в производстве и применении ветеринарных лекарственных средств, кормовых добавок и кормов; с современными принципами диагностики и профилактики болезней животных; с актуальными требованиями законодательства в области ветеринарии; с инновациями в цифровизации предприятий АПК.


В этом году Международный ветеринарный конгресс проходил в гибридном формате: часть событий прошли офлайн 20 и 21 апреля. Работу секций и ряд значимых совещаний и круглых столов участники увидели онлайн на специализированной веб-платформе.

Это стало основным отличием конгресса не только от предыдущих МВК, но и от других отраслевых событий. Наряду с этим было множество других интересных идей, которые с успехом реализовались и были по достоинству оценены участниками.

Международный ветеринарный конгресс 

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