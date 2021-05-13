Acros 595 Plus с полным приводом: повышаем возможности

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» представляет зерноуборочный комбайн Acros 595 Plus с полным приводом — машину с возросшими возможностями для особых условий эксплуатации

Сохранив все ключевые свойства «собрата» Acros 595 Plus, эта агромашина лучше приспособлена для эффективной работы на сложном рельефе, переувлажненной и/или каменистой почве, при низких температурах. От основной версии ее отличает прежде всего:



· полный привод,



· больший дорожный просвет;



· колеса увеличенного типоразмера;



· система подогрева воздуха для холодного пуска.



Кроме того, группа шнеков и вентилятор очистки теперь защищены снизу специальным поддоном. Таким образом, новый полноприводный зерноуборочный комбайн Acros 595 Plus стал более проходимым и тяговитым, лучше приспособленным для передвижения по полям с пониженной несущей способностью почвы. При этом за счет увеличенного пятна контакта обеспечено снижение показателя удельного давления на грунт, что вписывается в тренд почвосбережения.



Для повышения безопасности работы с учетом работы с жаткой 9 м в темное время улучшено рабочее освещение — установлены лампы с повышенной светоотдачей. А для удобной и безопасной выгрузки на ходу в комплектацию включен удлинитель шнека.



Директор департамента маркетинга «Ростсельмаша» Андрей Рябов комментирует: «Компания „Ростсельмаш“ создает технику, которая способна работать в любых агротехнических условиях. Но когда объективные потребности региона выходят за рамки стандартных решений, мы направляем усилия на разумную оптимизацию техники под ту или иную специфику эксплуатации».



Практически все зерносеющие регионы России находятся в зоне рискованного земледелия. Но есть области, где страда проходит в особо сложных почвенно-климатических условиях — переувлаженный грунт, нетипичные для уборки зерновых температуры, холмистая местность и так далее.



Полноприводный зерноуборочный комбайн Acros 595 Plus создан именно для хозяйств, которые сталкиваются с подобными трудностями. И эта машина, сохранив присущие технике «Ростсельмаша» надежность, простоту и высокую производительность, позволяет значительно упростить процесс уборки зерновых культур в сложных условиях.



В первую очередь комбайн рекомендован для эксплуатации в хозяйствах Северо-Западного (Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская области), Дальневосточного, Сибирского ФО. Но, конечно, может быть интересен и сельхозпроизводителям из других регионов.



Acros 595 Plus c полным приводом уже доступен для заказа. Больше информации — на сайте «Ростсельмаша».

