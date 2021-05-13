Преимущества инвестиций в интенсивное садоводство: как заработать около $52 тыс. с 1 га яблоневого сада

Advice&Consulting

Интенсивное садоводство — один из самых высокоэффективных и инвестиционно привлекательных видов бизнеса, который позволяет сравнительно быстро окупить затраченные средства и получить высокую прибыль. Однако это возможно лишь при условии правильного выбора технологии, сортов, хранения и успешного вывода выращенной продукции на рынок, утверждают специалисты компании Advice&Consulting, занимающейся разработкой проектов интенсивного садоводства под ключ

Как утверждают специалисты Advice&Consulting, в яблоневых садах нового типа экономическая жизнь деревьев составляет около 20 лет. Разница между традиционным ведением сада и интенсивным — в стоимости ухода и управлении садом во времени: при традиционном ведении вложения более низкие в год посадки, но с каждым годом увеличиваются, что подразумевает не только вложение в фитосанитарные препараты, но и их эффективное распределение, а также больше механических и ручных работ, затратных по рабочей силе и времени.



К преимуществу интенсивных яблоневых садов относят сравнительно небольшой размер деревьев. Это упрощает работы по дальнейшему уходу за садом — речь идет о поливе, обрезке, формировании кроны, опрыскивании и сборе урожая. Немаловажно и то, что правильное направление рядов в садах такого типа гарантирует равномерное падение солнечного света на деревья, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха — эти факторы способствуют получению плодов высокого качества.







Средняя урожайность с 1 га интенсивного сада, если говорить о яблонях, при условии правильного подбора технологического решения составляет в среднем 60 т яблок. При этом оптовая цена килограмма яблок, к примеру, на рынке России составляет около $0,80-0,87/кг. Таким образом, прибыль садовода может составить $52 200.



Cпециалисты Advice&Consulting подчеркивают, что при правильном подходе к ведению бизнеса инвестор может быть уверен на 100% в прибыльности проекта, связанного с выращиванием яблока по технологии интенсивного садоводства. Поэтому компания создает проекты под ключ, включающие полный комплекс услуг для развития садоводческого бизнеса — от анализов почвы и воды и проектирования до этапов хранения и вывода готового продукта на рынок с гарантией успешности реализации.



«За последние годы мы реализовали десятки успешных проектов под ключ в разных странах, где рынки сбыта отличаются друг от друга. Именно в анализе рынка сбыта находится своеобразный ключ к сердцу потребителя, в чем и есть наша основная миссия», — отмечает Александра Камински, основатель компании Advice&Consulting.



Advice&Consulting рекомендует инвестировать в сельское хозяйство и предлагает свою поддержку в проектировании и реализации проектов. Понимая, что инвесторам необходима уверенность в успешности проекта, в который вкладываются деньги, специалисты компании подготавливают бизнес-план, в котором учитываются все необходимые вложения, время реализации проекта, начало возврата вложенных средств и тем самым предоставляется гарантия успешности проекта.



Для коммерческой информации:



Яков Карташов | Director of Russian Branch



mob: +7 928-038-7718



email: yk@advice-consulting.it



Егор Ершов | Project Sales Manager



mob: +39 345 358 7934



email: ee@advice-consulting.it



Web site: www.advice-consulting.it



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