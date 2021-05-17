Широкопрофильные шины для российских полей

«Агро-Белогорье»

Весной у специалистов аграрной отрасли на первый план выходит скорость проведения работ. Важную роль в том, насколько оперативно удастся провести обработку озимых и посевную, играет хорошо отлаженная сельскохозяйственная техника. А ее состояние в значительной мере зависит от качественных шин

Сегодня все чаще российские фермеры выбирают сельскохозяйственные шины под брендами Galaxy и Primex Alliance производства Yokohama OHT (подразделение внедорожных шин мирового лидера шинной промышленности компании Yokohama). Особенным открытием для специалистов отрасли стали широкопрофильные шины пониженного давления Primex Geomaster.



По словам механизатора ООО «Хлебопродукт» (Саратовская область) Валерия Батеева, благодаря широкопрофильным шинам снижается давление на почву, они практически не оставляют следов, а также обеспечивают высокую устойчивость тракторов во время сезонной распутицы. Агроном предприятия Олег Ерофеев подчеркнул, что значимым свойством таких шин является ощутимое увеличение производительности труда.



Это же качество широкопрофильных шин отметил и старший агроном группы компаний «Агро-Белогорье» (Белгородская область) Виктор Щербаков. «Они незаменимы во время подкормки ранних зерновых, когда на обычных еще просто невозможно выехать в поле, техника вязнет, — говорит он. — Здесь же такой проблемы нет, за смену трактор обрабатывает более 200 га посевов. Мы уже приобрели восемь комплектов шин Primex Geomaster и думаем в будущем увеличить закупки, в том числе и для самоходных опрыскивателей».



Специалисты сельскохозяйственной отрасли отмечают, что за счет оригинального плоского рисунка протектора шины значительно уменьшается нагрузка на почву, не наносится вред посевам. На небольших тракторах МТЗ-82 обычно за день обрабатывается 80-90 га, в то время как на шинах с широким профилем — до 120 га.



Широкопрофильные шины Primex Geomaster изначально были разработаны для геологических работ в особо сложных условиях, где требуется высокая устойчивость и максимальная проходимость техники. За счет этих свойств, а также возможности бережной обработки почвы, повышения скорости, маневренности и увеличения производительности труда они приобрели широкую популярность у российских растениеводов.

