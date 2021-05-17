Сертификация. Конкурс. Перспективы

Организаторы специализированной выставки Meat & Poultry Industry Russia объявили о старте конкурса «Безопасность и качество продукции»

Программа выставки Meat & Poultry Industry Russia, проводимая с 17 по 19 мая 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, дополнена новым эксклюзивным конкурсом — «Безопасность и качество продукции». Ведущие агрохолдинги, свиноводческие и птицеводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, производители продукции пчеловодства и аквакультуры могут принять участие в конкурсе и по заключению экспертной комиссии получить право на соответствующую маркировку своей продукции.



Эксперты конкурса — ведущие специалисты отраслевых научных учреждений. Лабораторный анализ продукции будет проведен в ФГБУ «ВГНКИ», аккредитованном по широкому спектру методов определения параметров безопасности контрольном центре России.



Российские производители обладают значительным потенциалом роста производства как органической продукции, так и премиальной продукции улучшенного качества. Конкурс «Безопасность и качество продукции» позволит не только представить достижения конкретной компании в обеспечении высокого уровня безопасности и качества пищевой продукции, но и будет способствовать продвижению продуктов на рынок — полученный по итогам конкурса сертификат открывает перед производителями новые перспективы.



Контакты организаторов конкурса:



+7 (495) 797-69-14



konkurs@astigroup.ru



г. Москва, улица Барклая, дом 6/5, Деловой центр «Барклай плаза»

