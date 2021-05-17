разделы

реклама

журналы

USD

73.981 (-0,01%)

EUR

89.841 (0,13%)

MOEX

3642.12 (0,12%)

BRENT

69.24 (0,77%)

Пшеница

699 (-1,16%)

Сахар

17.44 (0,00%)

USD

73.981 (-0,01%)

EUR

89.841 (0,13%)

MOEX

3642.12 (0,12%)

BRENT

69.24 (0,77%)

Пшеница

699 (-1,16%)

Сахар

17.44 (0,00%)

USD

73.981 (-0,01%)

EUR

89.841 (0,13%)

MOEX

3642.12 (0,12%)

BRENT

69.24 (0,77%)

Пшеница

699 (-1,16%)

Сахар

17.44 (0,00%)

USD

73.981 (-0,01%)

EUR

89.841 (0,13%)

MOEX

3642.12 (0,12%)

BRENT

69.24 (0,77%)

Пшеница

699 (-1,16%)

Сахар

17.44 (0,00%)

USD

73.981 (-0,01%)

EUR

89.841 (0,13%)

MOEX

3642.12 (0,12%)

BRENT

69.24 (0,77%)

Пшеница

699 (-1,16%)

Сахар

17.44 (0,00%)

Агроконсалтинг

Сертификация. Конкурс. Перспективы

Партнёрский материал

Организаторы специализированной выставки Meat & Poultry Industry Russia объявили о старте конкурса «Безопасность и качество продукции»

Программа выставки Meat & Poultry Industry Russia, проводимая с 17 по 19 мая 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, дополнена новым эксклюзивным конкурсом — «Безопасность и качество продукции». Ведущие агрохолдинги, свиноводческие и птицеводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, производители продукции пчеловодства и аквакультуры могут принять участие в конкурсе и по заключению экспертной комиссии получить право на соответствующую маркировку своей продукции. 

Эксперты конкурса — ведущие специалисты отраслевых научных учреждений. Лабораторный анализ продукции будет проведен в ФГБУ «ВГНКИ», аккредитованном по широкому спектру методов определения параметров безопасности контрольном центре России. 

Российские производители обладают значительным потенциалом роста производства как органической продукции, так и премиальной продукции улучшенного качества. Конкурс «Безопасность и качество продукции» позволит не только представить достижения конкретной компании в обеспечении высокого уровня безопасности и качества пищевой продукции, но и будет способствовать продвижению продуктов на рынок — полученный по итогам конкурса сертификат открывает перед производителями новые перспективы. 

Контакты организаторов конкурса:

+7 (495) 797-69-14  

konkurs@astigroup.ru  

г. Москва, улица Барклая, дом 6/5, Деловой центр «Барклай плаза» 

Meat & Poultry Industry Russia 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021
Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции

«Агротехника и технологии»

Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции
"Агроинвестор" №05, май 2021

Журнал

"Агроинвестор" №05, май 2021
Забрать, чтобы вернуть. Демпфер на зерно начнет действовать в России со 2 июня, а на подсолнечное масло — с 1 сентября

«Агроинвестор»

Забрать, чтобы вернуть. Демпфер на зерно начнет действовать в России со 2 июня, а на подсолнечное масло — с 1 сентября
Кризис не помешал нарастить мяса. Участники шестого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили почти 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Кризис не помешал нарастить мяса. Участники шестого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили почти 6 млн т мяса