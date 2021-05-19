Когда высота и ширина имеют значение

Kverneland Group

О влиянии высоты кошения и ширины валка на качество кормов и эффективность производственного процесса рассказал Владимир Жуков, руководитель направления кормозаготовительной техники компании «Квернеланд Груп СНГ»

Качество кормов и скорость кормозаготовительного процесса — два фактора, оказывающиеся в центре внимания как животноводов, так и производителей кормов и соответствующей техники. При этом сокращение продолжительности различных этапов кормопроизводства напрямую влияет на качество продукции.



«На этапе кошения большое внимание уделяется выбору оптимального времени укоса как фактору, определяющему содержание энергии, а значит, и качество заготавливаемых кормов, — рассказывает Владимир Жуков, руководитель направления кормозаготовительной техники компании «Квернеланд Груп СНГ». — Вместе с тем выбор высоты кошения имеет не меньшее значение».



По словам специалиста, оптимальной для бобовых культур будет высота среза в 10 см. Во-первых, при такой высоте не травмируется коронка (часть стебля, откуда формируются побеги), благотворно влияя на продуктивность посевов. Во-вторых, достигается более высокий уровень качества продукции за счет снижения риска попадания земли в корма и, как следствие, популяции анаэробных спорообразующих маслянокислых бактерий рода Clostridium (клостридий), которые заносятся из почвы и губительно влияют на здоровье КРС. Так, количество клостридий возрастает в 2 раза при снижении высоты кошения с 10 до 5 см. Кроме того, уборка скошенной массы кормоуборочным комбайном или пресс-подборщиком со стерни высотой 10 см также является более безопасной с точки зрения риска подхватывания земли.



«Косвенно выбор высоты кошения влияет и на производительность процесса, ведь, повышая высоту кошения до 10 см, мы минимизируем риски поломки косилки на полях с неровным рельефом и уменьшаем износ ножей, - добавляет Владимир. — Например, для регионов с преобладанием каменистых почв, как на северо-западе России, увеличение высоты среза стало распространенной практикой повышения эффективности кормопроизводства».



При этом он отмечает, что мнение о том, что при такой высоте кошения снижается объем заготавливаемого корма, ошибочно, так как в стеблях содержится не так много питательных веществ, а ведь именно содержание энергии, а не клетчатки, ценно для повышения качества кормовой базы и продуктивности стада.



Регулировка высоты кошения осуществляется на большинстве косилок с помощью направляющих лыж. Особенностью косилок Kverneland является гибкость и вариативность настройки высоты среза в диапазоне 35-125 мм под различные условия и культуры, что достигается сочетанием регулировки при помощи направляющих лыж и изменения угла наклона косилочного бруса.



В скошенной массе начинаются интенсивные процессы дыхания, при которых происходит высвобождение энергии из-за сгорания углеводов клеточного сока. Поэтому подвяливание злаковых и бобовых трав имеет большое значение в технологии заготовки кормов, так как улучшает их силосуемость и позволяет снизить потери энергии.



При этом важно стремиться к тому, чтобы скошенная масса как можно меньше оставалась в поле. Быстрое ее подсушивание достигается, с одной стороны, за счет кошения с плющением, с другой стороны, благодаря инсоляции, эффективность которой повышается при распределении массы по всей ширине работы косилки. Так, продолжительность просушивания массы в валках в 2 раза дольше, чем массы, распределенной в расстил (55 часов против 25).



«Кроме того, при оставлении скошенной массы для подсушивания и подвяливания в валке процессы происходят неравномерно — должным образом подсыхает лишь 30% валка, - констатирует Владимир Жуков. — Верхний слой может пересыхать, в результате чего происходит травмирование листочков и потеря питательных веществ. В нижних слоях с повышением температуры и при недостаточной вентиляции происходит размножение болезнетворных бактерий, в том числе клостридий».



Помимо этого, как отмечает эксперт, масса, собранная в валок, продавливая стерню, касается земли. Из-за этого не только увеличивается интенсивность размножения патогенных микроорганизмов из-за отсутствия вентиляции, но и появляется риск подхватывания почвы при последующих операциях. При равномерном распределении скошенной культуры по всему полю этого не происходит.



Кошение с одновременным распределением массы по всей ширине возможно только на косилках с плющением и достигается благодаря соответствующей функции, которая доступна в базовой комплектации или опционально в зависимости от производителя и модели. Так, например, на триплексных комбинациях Kverneland 53100 функция распределения в расстил, FlipOver, доступна в стандартной комплектации и активируется переключением всего одной рукоятки.



«Стоит отметить, что распределение скошенной массы в расстил не заменяет в большинстве случаев проход ворошилки, в задачи которой входит не только распределение, но и вспушивание, - замечает Владимир. — Оптимально ворошилка делает несколько проходов, первый из которых не позднее одного часа после скашивания. В противном случае в верхнем слое скошенной массы влажность остается меньше 65%, и при ворошении происходит разрушение листочков и потеря питательных веществ».

