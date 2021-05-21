Распространенная в сети информация о неготовности компании «Чистая линия» к запуску производства мороженого согласно новым требованиям маркировки «Честный знак» не соответствует действительности

«Чистая линия»

Во время многочисленных совещаний представители нашей компании открыто говорили о текущих и потенциальных проблемах, связанных с процессом внедрения системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», несмотря на то, что многие другие компании умалчивали о связанных с интеграцией нового оборудования сложностях. О неготовности производства к запуску речи не шло

Компания «Чистая линия» своевременно отреагировала на Постановление Правительства РФ «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» и произвела заказ соответствующего оборудования для маркировки продукции знаком «Честный знак».



Наша компания готова к запуску производства с учетом новых требований. Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства. Таким образом, объем поставок в магазины не сократится. Потребители, как и раньше, смогут покупать любимое лакомство во всех каналах сбыта нашей страны.



Компания «Чистая линия» всегда работает согласно актуальным нормативно-правовым актам и соблюдает все требования российского законодательства.

