26 мая 2021 в 10:00 по мск информагентство Milknews и лидер европейского танк-контейнерного и IBC-рынка Hoyer Group проведут вебинар на тему «Мини-танки (IBC): сокращение затрат на внутрипроизводственную логистику без капитальных инвестиций»

HOYER Group



В программе вебинара — кейсы по использованию IBC во внутрипроизводственной логистике производителей молокопродуктов в ЕС





Специалисты Hoyer Group расскажут о том, как посредством использования IBC:



облегчить внутрипроизводственное перемещение продуктов питания и их компонентов и сэкономить на технике и оборудовании;



резко сократить количество используемой бочкотары, пластиковой и бумажной упаковки и избавиться от расходов на ее утилизацию;



использовать преимущества мини-танка с электроподогревом и мешалкой;



стать более экологичными благодаря многооборотной и долговечной таре из нержавеющей стали (IBC);



отказаться от капитальных затрат на мини-танки и сэкономить за счет их краткосрочной или долгосрочной аренды.



Подробнее о мини-танках IBC



Спикеры вебинара:

Уве Бартелс, директор по продажам, регион Европа, Hoyer Group, Multilog. Опыт работы в сфере IBC более 15 лет;



Константин Пискун, к. п. н., менеджер по развитию бизнеса Hoyer Group, Netlog, регион Восток.



HOYER Group - семейная компания (владельцы — члены семьи Хойер), которая успешно работает на логистическом рынке более 70 лет, штаб-квартира компании расположена в г. Гамбурге. Ключевые компетенции компании — транспортировка жидких продуктов в танк-контейнерах, флекситанках и металлических IBC.



Участие в вебинаре свободное и бесплатное по предварительной регистрации.



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