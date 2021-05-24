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Агроконсалтинг

26 мая 2021 в 10:00 по мск информагентство Milknews и лидер европейского танк-контейнерного и IBC-рынка Hoyer Group проведут вебинар на тему «Мини-танки (IBC): сокращение затрат на внутрипроизводственную логистику без капитальных инвестиций»

Партнёрский материал


HOYER Group

HOYER Group


В программе вебинара — кейсы по использованию IBC во внутрипроизводственной логистике производителей молокопродуктов в ЕС

Специалисты Hoyer Group расскажут о том, как посредством использования IBC:

  • облегчить внутрипроизводственное перемещение продуктов питания и их компонентов и сэкономить на технике и оборудовании;

  • резко сократить количество используемой бочкотары, пластиковой и бумажной упаковки и избавиться от расходов на ее утилизацию;

  • использовать преимущества мини-танка с электроподогревом и мешалкой;

  • стать более экологичными благодаря многооборотной и долговечной таре из нержавеющей стали (IBC);

  • отказаться от капитальных затрат на мини-танки и сэкономить за счет их краткосрочной или долгосрочной аренды.

Подробнее о мини-танках IBC

Спикеры вебинара:

  • Уве Бартелс, директор по продажам, регион Европа, Hoyer Group, Multilog. Опыт работы в сфере IBC более 15 лет;

  • Константин Пискун, к. п. н., менеджер по развитию бизнеса Hoyer Group, Netlog, регион Восток.

HOYER Group - семейная компания (владельцы — члены семьи Хойер), которая успешно работает на логистическом рынке более 70 лет, штаб-квартира компании расположена в г. Гамбурге. Ключевые компетенции компании — транспортировка жидких продуктов в танк-контейнерах, флекситанках и металлических IBC.

Участие в вебинаре свободное и бесплатное по предварительной регистрации.

Регистрация на вебинар


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